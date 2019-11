Viñales: "Me he dicho que todo o nada" tras la salida

El español Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1) se adjudicó la victoria en el Gran Premio de Malasia de MotoGP, pero fue inevitable recordar la caída de Australia en la última vuelta con Marc Márquez, por eso aclaró que "esta vez tenía y hubiera dado otro apretón si llegaba".

"Cuando he visto que le tenía detrás después de tres o cuatro vueltas, he dicho '¡Mierda, que va a venir!', pero esta vez tenía algo más y hubiera dado otro apretón si llegaba, aunque no sé qué hubiera pasado con el neumático", reconoció Viñales.

"Me dio mucha fuerza lo de Australia. Salí contento de allí y satisfecho y era de las pocas veces que me caí y estaba satisfecho, pero aquí desde los primeros libres sabía que tenía posibilidades de luchar y ganar, porque en el test fuimos muy rápidos y una vez he salido hoy, me he dicho que todo o nada. Lo he dado todo y he acabado muy contento", afirmó el piloto de Yamaha.

Al referirse a la salida, un momento que se le suele dar mal a Maverick Viñales, sincero, ha señalado sonriendo que "no ha sido la hostia, pero si las comparas con las que hacía era perfecta".

"No perder posiciones para mí ya es la hostia, hemos mejorado mucho la segunda parte de la salida, que era cuando más fallábamos y no noto tanta diferencia de depósito lleno a vacío. Quizá no soy tan fuerte a final de carrera, pero soy mucho más fuerte al inicio", dijo convencido.

"Estoy muy satisfecho y el equipo ha hecho un gran trabajo. Incluso esta mañana hemos probado a mejorar un poco la moto y estaba al ciento por ciento, nada que reprochar", continuó.

"Cuando me encuentro bien con la Yamaha, puedo hacer carreras muy buenas, como en Assen, y en las últimas diez vueltas puedo dar un poco más, pero estaba un poco frustrado, porque en Misano, Tailandia y Silverstone tenía más para esas últimas vueltas y no lo pude demostrar, así que, cuando aquí me he puesto primero, he dicho que me daba igual el neumático trasero, que tenía que tirar y ya está, como en Phillip Island", explicó Viñales.

"Mi apuesta del año pasado fue por Yamaha para 2019 y 2020, y sigo igual, sigo apostando a tope y el año que viene puede ser un gran año. por eso seguiremos trabajando duro y picando piedra pues todo lo que estamos haciendo es pensando en el año que viene, para empezar a un gran nivel", manifestó Maverick Viñales sobre el posible interés de Ducati por contratar sus servicios