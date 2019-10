Márquez abronca a Lorenzo tras un incidente en Australia

El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) poco más o menos que le "quitó la almohada" a su compañero Jorge Lorenzo en el minuto final de la primera jornada de entrenamientos libres para el Gran Premio de Australia de MotoGP en el circuito de Phillip Island, que dominó otro español, el vencedor del pasado año, Maverick Viñales.



Con las imágenes de televisión en la mano, la secuencia no pudo quedar más clara. Marc Márquez había protagonizado sus dos primeros parciales de la última vuelta en vuelta rápida de la sesión, si bien en el tercero cedió algo de terreno respecto a los más rápidos pero, en cualquier caso, estaba en su mejor vuelta personal, y es entonces cuando al entrar en la curva once se encuentra por el interior a su propio compañero de equipo rodando mucho más lento.





Moto 2

Moto 3

El "toque" entre ambos se hizo inevitable y en el mismo el protector de la maneta del freno delantero de la Repsol Honda de Jorge Lorenzo saltó por los aires, mientras Marc Márquez se giraba para mirarlo y, en cierta medida,al rodar muy despacio en la zona rápida de la trayectoria ideal.No acabó ahí la situación ya que poco después todos los pilotos pararon en la conocida como zona de salidas, en donde se practica el momento de la misma antes de regresar a sus respectivos talleres y ahí, el primero en llegar fue Marc Márquez, que paró a esperar su momento e instantes más tarde se detuvo a su lado Jorge Lorenzo, a quien miró y, acto seguido, se llevó las dos manos al lateral izquierdo del casco para. Arrancó y se marchó a su taller.La polémica o el "rifirrafe" entre ambos está servido. Seguro que en su taller y a puerta cerrada algo tuvieron que decirse, pero lo cierto es que, valorando la situación de ambos,, pues minutos más tarde, en los veinte minutos programados para probar un nuevo neumático trasero suministrado por el fabricante francés Michelin, el campeón del mundo del Repsol Honda hizo el mejor tiempo.El español Jorge Martín (KTM) mantiene la racha ascendente que evidenció en el Gran Premio de Japón y cerró la primera jornada de entrenamientos libres para elcon el mejor tiempo en Phillip Island en tanto que Alex Márquez (Estrella Galicia 0'0 Kalex), acabó octavo.Martín, que había sido el más rápido por la mañana,, no cejó en su empeño de destacar y cuando la situación mejoró notablemente por la tarde se mantuvo como el más rápido de la categoría intermedia con cierta ventaja sobre su inmediato perseguidor, el surafricano Brad Binder (KTM), que acabó a más de tres décimas de segundo.La tercera plaza fue para el español Jorge Navarro (Speed Up), seguido muy de cerca por su compatriota Iker Lecuona (KTM), que por la mañana no pudo completar los entrenamientos al sufrir una caída en los primeros minutos de la sesión.Más atrás, el español Alex Márquez (Estrella Galicia 0'0 Kalex), que se juega el título mundial de la categoría,, máxime tras la caída que sufrió por la mañana y ello le hizo ser un tanto conservador el resto del día, lo que al final le relegó a la octava posición, aunque sus rivales más próximos en esa pelea, el suizo Thomas Luthi (Kalex) y el español Augusto Fernández (Kalex), acabaron por detrás de él.El español(KTM) fue el encargado de marcar las referencias a todos sus rivales al término de la primera jornada de entrenamientos para el Gran Premio de Australia de Moto3 que este fin de semana se disputa en el circuito de Phillip Island y que podría vivir la coronación como campeón del italiano Lorenzo dalla Porta (Honda).Canet, al que sólo le vale la victoria o acabar por delante de su rival para impedir que consiga el título mundial, marcó un mejor tiempo para la categoría de 1:36.809 con el que aventajó en casi tres décimas de segundo al italiano, estableciéndose entre ellos un bonito duelo hasta el final que se decantó del lado español.La tercera plaza fue para el también español Albert Arenas (KTM), por delante del italiano Niccolo Antonelli (Honda) y su compañero de equipo, el japonés Tatsuki Suzuki.