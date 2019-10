Segunda victoria consecutiva de Marini en Moto2

El italiano Luca Marini (Kalex) consiguió su segunda victoria consecutiva de la temporada al ganar el Gran Premio de Japón de Moto2 en el circuito Twin Ring de Motegi por delante del suizo Thomas Luthi (Kalex) y del español Jorge Martín (KTM), que logra así su primer podio en la categoría.



Alex Márquez (Estrella Galicia 0'0 Kalex), el líder del mundial, no pudo pasar de la sexta posición y si bien continúa al frente de la clasificación por puntos ahora dispone de 36 puntos de ventaja sobre el suizo Luthi, en lugar de los 40 con los que llegó a Japón, sobre el español Augusto Fernández (Kalex), que fue octavo.



No dejó lugar para la duda desde el mismo momento de la salida el italiano Luca Marini (Kalex), autor del mejor tiempo de entrenamientos, quien nada más apagarse el semáforo rojo se puso al frente de la carrera perseguido por los compañeros de equipo Augusto Fernández (Kalex) y Lorenzo Baldasarri (Kalex), que por ese orden, segundo y tercero, acabaron los entrenamientos.



El líder del mundial, Alex Márquez (Estrella Galicia 0'0 Kalex), que fue cuarto en la sesión oficial de entrenamientos, salió bien pero en el giro inicial perdió dos posiciones en favor del tailandés Somkiat Chantra (Kalex) y el suizo Thomas Luthi (Kalex), con Jorge Navarro (Speed Up), séptimo.





