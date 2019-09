Marc Márquez impone su ley en Misano y ya mira al título

El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) batió en la última vuelta al francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1), que había sido líder durante casi toda la carrera, en el Gran Premio de San Marino de MotoGP que se disputó en el circuito "Marco Simoncelli" de Misano Adriático y se enfila directo hacia el título mundial de 2019.



Márquez aumenta su ventaja en la clasificación provisional del mundial hasta los 93 puntos, su dorsal, lo que matemáticamente le podría permitir proclamarse campeón en Tailandia, a cuatro grandes premios del final de la temporada.



Con este triunfo Márquez suma 77 victorias en su carrera deportiva, 51 de ellas en la categoría reina y supera al italiano Giacomo Agostini en número total de podios a lo largo de su carrera deportiva al sumar 89, uno más que el transalpino.



Junto a Márquez en el podio estuvieron el propio Quartararo y el también español Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1), tercero.





MotoGP (27 vueltas, 114,102 kmts.):

Viñales no falló en la salida, en la que se vio queen la aceleración y en la apurada de frenada de final de recta fue el de Yamaha quien se puso al frente, seguido por los dos pilotos de la escudería satélite, Fabio Quartararo y Franco Morbidelli, con Márquez en la cuarta plaza.Pol Espargaró (KTM RC 16), que era segundo en la salida se quedó un poco clavado y se vio relegado a la quinta plaza, por delante de Alex Rins (Suzuki GSX RR) y Valentino Rossi (Yamaha YZR M 1).antes de cumplirse el primer giro para ponerse tras Viñales y Quartararo, con lo que los principales favoritos de todas las apuestas ya estaban al frente de la carrera y el rival por el título del español, el italiano Andrea Dovizioso (Ducati Desmosedici GP19), sufría en la octava posición por remontar tras una mala salida.En la tercera vueltapara intentar marcar su propio ritmo con el piloto de Repsol Honda controlando la situación desde la tercera plaza, a ritmo de vuelta rápida de carrera en el tercer giro y distanciándose de todos sus rivales.Una vuelta más tarde, durante la cuarta, Márquez superó a Viñales para intentar situarse tras la estela de la Yamaha del francés, que había conseguido una pequeña ventaja y el piloto oficial de Iwata daba la sensación de no poder seguir el ritmo del dúo de cabeza.No tardó mucho Márquez en conseguir meterse en el rebufo de la Yamaha de Quartararo, que ya se había destacado considerablemente y por ello que ambos dejasen literalmente descolgados a Maverick Viñales, tercero, con Morbidelli cuarto y Pol Espargaró en la quinta posición mientras que Valentino Rossi y Andrea Dovizioso se peleaban por las posiciones del grupo que lideraba Morbidelli.Alex Rins, por entonces, era octavo en cola de ese mismo grupo, en el que los adelantamientos fueron una constante, si bien por delante todavía había veinte vueltas en las que podía pasar de todo y, de hecho, apenas un par de giros después, el grupo se rompió, con Morbidelli y Rossi un poco más adelantados respecto de Dovizioso, Espargaró y Rins, a los que se unió llegando desde atrás el australiano Jack Miller (Ducati Desmosedici GP19).por exceder los límites de la pista y poco después, en el decimosexto giro, en la curva cuatro, irse por los suelos y, aunque intentó continuar, su moto no pudo arrancar de nuevo y regresó andando a su taller.Quartararo se mantuvo líder en todo momento con Márquez pegado literalmente al rebufo de su rival esperando el momento propicio para intentar superarlo y cambiar el ritmo para conseguir su séptima victoria de la temporada.Pero ese momento no llegó hasta la última vuelta en plena recta, cuando, pero éste le devolvió el adelantamiento un par de curvas más tarde, en la cuatro, y Márquez nuevamente, un poco después; desde ahí a la línea de llegada el de Repsol Honda cerró todos los huecos para confirmar su séptima victoria de la temporada., por delante de Joan Mir (Suzuki GSX RR), con Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP) duodécimo, Tito Rabat (Ducati Desmosedici GP18), decimotercero, y tras él Jorge Lorenzo (Repsol Honda RC 213 V).1. Marc Márquez (ESP/Repsol Honda RC 213 V) 42:25.163 a 161,3 km/h.2. Fabio Quartararo (FRA/Yamaha YZR M 1) a 0.9033. Maverick Viñales (ESP/Yamaha YZR M 1) a 1.6364. Valentino Rossi (ITA/Yamaha YZR M 1) a 12.6605. Franco Morbidelli (ITA/Yamaha YZR M 1) a 12.7746. Andrea Dovizioso (ITA/Ducati Desmosedici GP19) a 13.7447. Pol Espargaró (ESP/KTM RC 16) a 20.0508. Joan Mir (ESP/Suzuki GSX RR) a 22.5129. Jack Miller (AUS/Ducati Desmosedici GP19) a 26.55410. Danilo Petrucci (ITA/Ducati Desmosedici GP19) a 31.45611. Johann Zarco (FRA/KTM RC 16) a 32.38812. Aleix Espargaró (ESP/Aprilia RS-GP) a 34.47713. Tito Rabat (ESP/Ducati Desmosedici GP18) a 35.32514. Jorge Lorenzo (ESP/Repsol Honda RC 213 V) a 47.24715. Hafizh Syahrin (MAL/KTM RC 16) a 1:02.28016. Miguel Oliveira (POR/KTM RC 16) a 1:07.83117. Karel Abraham (RCH/Ducati Desmosedici GP18) a 1:24.66618. Takaaki Nakagmi (JPN/Honda RC 213 V) a 1 vuelta