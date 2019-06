Augusto: "Me he visto cerca muchas veces"

El piloto español de Moto2 Augusto Fernández (Kalex) se ha mostrado muy emocionado tras firmar la primera victoria de su vida este domingo en el Gran Premio de Holanda, sobre todo porque ha estado cerca de conseguirlo "muchas veces", y ha afirmado que tenía pensado "atacar" a los dos primeros antes de que ambos se fuesen al suelo a falta de dos vueltas.

"Este año me he visto cerca muchas veces. Los tres ceros que tuve... Lo vas soñando y cada vez es más realista, pero cuando llega.... Cuando estás arriba y suena el himno, te crees el rey del mundo. Es muy bonito", señaló en declaraciones a DAZN tras la carrera.

En este sentido, explicó que tras pasar la línea de meta se quedó "completamente en blanco", y que luego se le vino "todo encima". "Me he parado, se me ha calado la moto, no sabía lo que hacía... Me he cansado más arrancando la moto que en toda la carrera. Quiero agradecérselo a mi familia, que ha estado siempre ahí, y especialmente a mi padre. Ha sido duro", confesó.

Por otra parte, el mallorquín analizó la prueba en Assen. "Ha sido una carrera dura, porque no veía la manera de abrir hueco. He hecho una muy buena salida, me he puesto en posiciones delanteras, tenía que jugármela si quería optar a algo. Esta mañana estábamos muy bien en cuanto a ritmo y tenía que colocarme ahí en seguida. Me ha salido muy bien. Estaba Balda -Baldassarri-, que se está jugando el Mundial, Márquez, y he tenido la caída enfrente y he visto la oportunidad. Brad -Binder- estaba quedándose un poquito, y he tirado a muerte", apuntó.

Por último, aseguró que se disponía a atacar justo en el momento en el que los dos pilotos en cabeza, el español Àlex Márquez (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) y el italiano Lorenzo Baldassarri (Kalex), se iban al suelo a falta de dos vueltas. "Estaba planeado. No era fácil, porque los dos están peleando por el Mundial y quieren ganar, pero yo también. Lo iba a intentar sí o sí", concluyó.