Jorge Lorenzo se fractura una vértebra tras una dura caída en Assen

El piloto español Jorge Lorenzo (Repsol Honda) no correrá este el Gran Premio de Holanda después de fracturarse una vértebra después de sufrir una dura caída este viernes durante los primeros entrenamientos libres de la categoría de MotoGP en el circuito de Assen.



El balear se fue al suelo a alta velocidad en la curva 7 de la 'Catedral' cuando perdió el control de su montura. Tras la deslizarse por la pista hasta la zona de grava, ahí dio varios volteretas impactando con fuerza el suelo con la espalda y la cabeza.





El pentacampeón tuvo que ir al centro médico del trazado holandés, y posteriormente, se decidió que fuese a un hospital para someterse a más pruebas, que finalmente detectaron, una zona ya castigada por su caída en el test tras el Gran Premio de Catalunya."El problema que tenemos para hacer una resonancia es que en Groningen está muy limitado yen más vértebras de la ya afectada (por caída en Barcelona)", expresó el doctor Ángel Charte, Director del Servicio Médico Quirónsalud de MotoGP, a 'DAZN'.El médico apuntó que el Repsol Honda había decidido "trasladarle a Barcelona para que vaya a la Dexeus Quirón". "Creemos por el TAC que no es quirúrgico, pero hasta que no se haga la resonancia no podemos saberlo,Es 'no apto' seguro, se va a Barcelona esta tarde", sentenció.Charte apuntó que Lorenzo llegó al centro médico del circuito "" y que tras hacerle varias pruebas, prefirieron, a pesar de que no había "lesión cerebral", que pasase "un estudio radiológico completo de resonancia magnética a nivel de columna, cervical hasta lumbosacra y un TAC torácico-abdominal"."Es una lástima, ha tenido un accidente y se ha fracturada la dorsal 6. Va a Barcelona para medir el tratamiento que indiquen los médicos. Es una vértebra rota, necesita su tiempo, y más en la espalda. En Barcelona le", aseguró por su parte Alberto Puig, 'Team Manager' del Repsol Honda-.Hay que recordar que hace seis años el español, entonces en Yamaha, sufrió una fuerte caída también en los libres que le dañó la clavícula izquierda y que le obligó a volver a Barcelona para operarse, lo que no impidió que regresase para competir y finalizar quinto.