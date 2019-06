Rossi: "La curva 10 parece la curva del aparcamiento de un supermercado"

El italiano Valentino Rossi (Yamaha YZR M 1) restó importancia al incidente protagonizado por Jorge Lorenzo y señaló que el español "está en un momento complicado con la Honda".



"Ha cometido un error y he escuchado que ha ido a pedir disculpas, aunque no estaba. Estas cosas pasan y no será ni la primera ni la última vez", afirmó.





"Eligió las gomas blandas delante y detrás y empujó muy fuerte en el inicio, quizás estaba un poco fuera de posición, porque justo antes nos habíamos tocado con Fabio y él nos adelantó por fuera", explicó Rossi."Dirección de Carrera decidirá sobre si sancionan o no a Lorenzo. Yo no tengo nada más que decir. Lo que decidan me parecerá bien", comentó Rossi sobre una posible sanción al español.En cualquier caso, Valentino Rossi reconoció queporque su equipo había "trabajado muy bien durante todo el fin de semana para estar bien en carrera"."Era muy optimista, porquey habíamos elegido el neumático correcto", añadió.: "Desde que cambiaron el trazado en ese punto, siempre he peleado porque esa curva se hiciera por el trazado original, pero parece que no hay nada que hacer"."No me gusta nada esa curva 10 porquese parece más a una curva del aparcamiento de un supermercado", exclamó el italiano.