Lorenzo, sobre su caída: "Ha sido un palo muy duro"

El español Jorge Lorenzo (Repsol Honda RC 213 V), que sufrió una caída en la segunda vuelta en la que se vieron involucrados Andrea Dovizioso, Valentino Rossi y Maverick Viñales reconoció que "ha sido un palo muy duro y lo único que puedo hacer es disculparme, no puedo cambiar el pasado".



"Intenté adelantar pero me equivoqué al hacerlo en la peor curva y en el momento equivocado y sucedió esto. Cualquier disculpa no sirve de nada. Yo lo he vivido en mis propias carnes e incluso te puede dar un poco de rabia., pero no va a cambiar nada ni van a recuperar los puntos", lamentó Lorenzo, que reconoció que los involucrados en el percance "están luchando por el campeonato, sobre todo Dovizioso, y esto ha sido un palo muy duro".



Ya algo más distendido y con una ligera sonrisa, Jorge Lorenzo dijo que "sólo puedo aprender de esta situación para en curvas como esta no intentar adelantar".



Si alguno de sus rivales estaba disgustado por la situación, ese era Maverick Viñales, pero el piloto de Repsol Honda restó relevancia a sus palabras al afirmar que "está en una situación muy difícil, porque no está consiguiendo los resultados que él espera y encima lo de hoy le ha sucedido dos veces más. Entiendo perfectamente su reacción".





"En caliente siempre reaccionas de manera más exagerada y a mí me ha sucedido cuando me ha pasado con Bautista en Assen 2012 u otras veces. Es lo más lógico actuar de esa forma. Valentino estaba detrás y también se vio envuelto en el accidente, porque él también frenó muy tarde, pero sin tener tantos pilotos, aunque las otras caídas también le afectaron a él.", manifestó el piloto de Repsol Honda."Yo no opino eso por lo sucedido hoy, sino porque ese tipo de curvas son muy complicadas, un embudo, y favorecen que sucedan este tipo de cosas. En las primeras vueltas, la gente quiere adelantar en todas las categorías y", recordó Lorenzo."Podía haberlo evitado frenando antes y no adelantando a, pero aproveché la situación de que él tuvo que cortar para coger su rebufo e intentar adelantarle, sabiendo que me encontraba bien y que siempre tengo un plus más en las primeras vueltas", continuó el piloto de Palma de Mallorca.Además, y sobre la posibilidad de una sanción, Jorge Lorenzo no consideró que su acción lo fuera -sancionable-, pues no hizosino que "simplemente, estaba Maverick a mi lado y Dovi delante y para no impactar con Dovizioso, que había hecho una trazada para salir rápido de la curva, me lo he encontrado ahí", dijo."Valentino nos recuperó porque frenó mucho más tarde y más fuerte.. Al intentarlo ahí aumentas por cinco el riesgo de que sucedan estas cosas. Será Dirección de Carrera la que tendrá que analizar bien el vídeo, recalcó Lorenzo sobre una posible sanción.Lorenzo recalcó sobre la situación que fuey recordó nuevamente que al ponerse "en paralelo con Rossi y teniendo el lado bueno, sin Dovizioso ahí delante, no habría pasado"."Tendría que haber sido consciente de que estaba ahí y no hacer el adelantamiento, porque ahí hay riesgo de caída. Tenía que haberlo intentado en otra curva", reconoció el piloto de Repsol.