El piloto Daley Mathison muere al inicio del TT de la Isla de Man

El Tourist Trophy de la británica Isla de Man, considerada la prueba de motociclismo más peligrosa del mundo y que acumula más de 250 fallecidos en su centenaria vida, se ha cobrado su primera víctima en su 111ª edición con la muerte del piloto británico Daley Mathison.



Según informa la organización, Mathison, de 27 años y que contaba con tres podios en sus participaciones en la cita, se estrelló en Snugborough, cerca de Union Mills, en su tercera vuelta de la carrera de Superbikes a cuatro vueltas.





Not something I ever wanted to write but here we go.....



Daley, as Daisy says, is now sleeping with the fairies. That's all I can bring myself to say right now. The last image I saw of my husband, was of a man so happy with life and so proud of his racing. xxxxxx pic.twitter.com/wWCaDJwUht