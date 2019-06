Mundial de MotoGP: Petrucci le gana la partida a Márquez en la primera jornada en Jerez

El italiano Danilo Petrucci (Ducati Desmosedici GP19) superó por doce milésimas de segundo al español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) al término de la primera jornada de entrenamientos libres del Gran Premio de España de MotoGP, que se desarrolló este viernes en el circuito "Ángel Nieto" de Jerez de la Frontera. [Sigue en directo las carreras del Mundial de MotoGP]

Petrucci fue el más rápido en la segunda tanda, en la que al rodar en 1:37.909, doblegó por esas doce milésimas a Márquez (1:37.921), que no pudo rebajar su registro matinal, quizás influido por la bandera roja que tuvo que mostrar dirección de carrera como consecuencia de la caída protagonizada por el checo Karel Abraham (Ducati Desmosedici GP18) y el británico Bradley Smith (Aprilia RS-GP), que al final no sufrieron daños de consideración pero no pudieron concluir la sesión.

Abraham perdió el control de su moto en la curva cinco, denominada de Sito Pons, y probablemente la arena que metió en esa zona del trazado, justo por donde pasan las motos, hizo que Smith se fuese por los suelos detrás de él, ambos sin daños físicos de consideración pero que ya optaron por no regresar a pista con apenas 2:42 minutos por delante.

Tampoco lo hicieron el italiano Andrea Dovizioso (Ducati Desmosedici GP1) y el malasio Hafizh Syahrin (KTM RC 16), que sufrió un accidente que le obligó a pasar por la clínica del circuito, si bien luego no se detectó ningún tipo de lesión grave.

Si optó por regresar a la pista, pero sólo con tiempo para practicar la salida, Danilo Petrucci.

En los minutos iniciales fue Marc Márquez quien dominó al principio, seguido por el propio Petrucci, para conseguir la primera vuelta rápida de referencia en el quinto giro y volver a restar algunas milésimas en el decimosexto, pero Petrucci tuvo tiempo de doblegarlo sin dejar capacidad de reacción al español como consecuencia de la bandera roja que cortó el ritmo a casi todos.

Los problemas técnicos de las Repsol Honda en Austin parecen estar ya olvidados y aunque ni pilotos ni técnicos quisieron en momento alguno aclarar el foco de los mismos, casi como si fuese un problema de estado, lo cierto es que a la postre fueron dos pilotos de Ducati los que desbancaron a las motos del Ala Dorada en el tramo final de la jornada, aunque sólo Petrucci rodó más rápido que Márquez en el cómputo global del día.

De hecho, sólo Petrucci y Márquez consiguieron estar por debajo del minuto y 38 segundos para completar los 4.423 metros del trazado andaluz y detrás de ellos acabaron Andrea Dovizioso y Jorge Lorenzo (Repsol Honda RC 213 V), otro de los pilotos que no pudo rebajar su tiempo de la mañana.

La bandera roja a 2:42 segundos del final fue un jarro de agua fría para muchos pilotos, que vieron como se rompía su ritmo de entrenamiento y eso les dejaba sin opción de mejorar, como suele ser habitual, en el tramo final de la sesión.

Ni Abraham ni Smith, protagonistas involuntarios de la sesión, pudieron terminar la misma, si bien ambos llegaron por su propio pie a su taller, aunque en el caso del británico, que probó un nuevo chasis para la Aprilia, sin la opción de sacar mayores conclusiones de la nueva pieza fabricada por los ingenieros de Noale.

Como Aprilia, también dispuso de un nuevo chasis el probador de Honda, el alemán Stefan Bradl, que llegó a estar entre los más rápidos y acabó noveno a poco más de cuatro décimas de segundo del registro de Petrucci.

En el capítulo de caídas, todas ellas sin consecuencias, una de las primeras fue la del francés Johann Zarco (KTM RC 16), al que le cuesta bastante coger un buen ritmo con la nueva moto tras dos temporadas en Yamaha, y después también se fueron por los suelos los citados Abraham y Smith, además del español Joan Mir (Suzuki GSX RR), éste ya cuando la sesión había concluido y en un punto en el que de manera muy extraña tuvo que acabar saltando de su moto para evitar el impacto directo con las defensas de aire. Fue decimoctavo.

Maverick Viñales mejoró notablemente el rendimiento de su Yamaha YZR M 1 en la segunda sesión para ser sexto, con su compañero Valentino Rossi decimosexto, en tanto que Alex Rins, flamante vencedor en Estados Unidos, colocó su Suzuki GSX RR en la duodécima posición, con Pol Espargaró (KTM RC 16) decimocuarto, su hermano Aleix y la Aprilia RS-GP, decimoséptimo, y Tito Rabat (Ducati Desmosedici GP18), vigésimo.



Moto2 y Moto3

Por su parte, en Moto2 la presión final pudo con el valenciano Jorge Navarro (Speed Up) cuando se peleaba por la primera posición, en la segunda sesión de entrenamientos libres para el Gran Premio de España, en el circuito "Ángel Nieto" de Jerez de la Frontera, pero tuvo que rendirse a la superioridad del alemán Marcel Schrotter (Kalex) y del español Alex Márquez (Estreñlla Galicia 0'0 Kalex).

Aún así, el más rápido de la categoría el primer día fue Jorge Navarro, con un tiempo de 1:41.819, secundado por el surafricano Brad Binder (KTM) y el también español Jorge Martín (KTM), puesto que ningún piloto fue capaz de rebajar los registros matinales en la segunda sesión, disputada con muy altas temperaturas pero también con intensas rachas de viento.

En Moto3, el italiano Niccolo Antonelli (Honda) relevó al británico John McPhee (Honda) al frente de la clasificación provisional de entrenamientos libres al término de la primera jornada del Gran Premio de España.

Antonelli, integrante del equipo que dirige Paolo Simoncelli, el padre del fallecido Marco Simoncelli, no tuvo una primera tanda demasiado acertada y con muchos problemas acabó relegado a la vigésimo primera posición, pero en la sesión vespertina todo cambió para el piloto italiano, que se encaramó a lo más alto de la tabla en su última vuelta por apenas 93 milésimas de segundo de adelanto sobre el japonés Tatsuki Suzuki (Honda), precisamente su compañero de equipo.



Clasificación oficial de la primera jornada de entrenamientos libres en MotoGP

.1. Danilo Petrucci (ITA/Ducati Desmosedici GP19) 1:37.909 a 162,6 km/h.

.2. Marc Márquez (ESP/Repsol Honda RC 213 V) 1:37.921

.3. Andrea Dovizioso (ITA/DUcati Desmosedici GP19) 1:38.006

.4. Jorge Lorenzo (ESP/Repsol Honda RC 213 V) 1:38.045

.5. Cal Crutchlow (GBR/Honda RC 213 V) 1:38.104

.6. Maverick Viñales (ESP/Yamaha YZR M 1) 1:38.112

.7. Takaaki Nakagami (JPN/Honda RC 213 V) 1:38.134

.8. Fabio Quartararo (FRA/Yamaha YZR M 1) 1:38.209

.9. Stefan Bradl (GER/Honda RC 213 V) 1:38.373

10. Jack Miller (AUS/Ducati Desmosedici GP19) 1:38.464

Primera clasificación

11. Franco Morbidelli (ITA/Yamaha YZR M 1) 1:38.478

12. Alex Rins (ESP/Suzuki GSX RR) 1:38.534

13. Francesco Bagnaia (ITA/Ducati Desmosedici GP18) 1:38.593

14. Pol Espargaró (ESP/KTM RC 16) 1:38.635

15. Andrea Iannone (ITA/Aprilia RS-GP) 1:38.676

16. Valentino Rossi (ITA/Yamaha YZR M 1) 1:38.681

17. Aleix Espargaró (ESP/Aprilia RS-GP) 1:38.721

18. Joan Mir (ESP/Suzuki GSX RR) 1:38.789

19. Johann Zarco (FRA/KTM RC 16) 1:38.897

20. Tito Rabat (ESP/Ducati Desmosedici GP18) 1:39.110

21. Bradley Smiht (GBR/Aprilia RS-GP) 1:39.410

22. Karel Abraham (RCH/Ducati Desmosedici GP18) 1:39.532

23. Miguel Oliveira (POR/KTM RC 16) 1:39.774

24. Hafizh Syahrin (MAL/KTM RC 16) 1:40.894

Clasificación oficial de la primera jornada de entrenamientos libres en Moto2

.1. Jorge Navarro (ESP/Speed Up) 1:41.819 a 156,3 km/h.

.2. Brad Binder (AFS/KTM) 1:41.838

.3. Jorge Martín (ESP/KTM) 1:41.935

.4. Thomas Luthi (SUI/Kalex) 1:41.958

.5. Remy Gardner (AUS/Kalex) 1:41.972

.6. Alex Márquez (ESP/Estrella Galicia 0'0 Kalex) 1:41.974

.7. Augusto Fernández (ESP/Kalex) 1:42.081

.8. Tetsuta Nagashima (JPN/Kalex) 1:42.184

.9. Luca Marini (ITA/Kalex) 1:42.215

10. Marcel Schrotter (GER/Kalex) 1:42.233

11. Lorenzo Baldasarri (ITA/Kalex) 1:42.297

12. Bo Bendsneyder (HOL/NTS) 1:42.341

13. Andrea Locatelli (ITA/Kalex) 1:42.355

14. Enea Bastianini (ITA/Kalex) 1:42.414

........

Primera clasificación

15. Nicolo Bulega (ITA/Kalex) 1:42.416

16. Iker Lecuona (ESP/KTM) 1:42.451

24. Xavi Vierge (ESP/Estrella galicia 0'0 Kalex) 1:42.859

Clasificación oficial de la primera jornada de entrenamientos libres en Moto3



.1. Niccolo Antonelli (ITA/Honda) 1:46.795 a 149,0 km/h.

.2. Tatsuki Suzuki (JPN/Honda) 1:46.888

.3. Raúl Fernández (ESP/KTM) 1:46.953

.4. John McPhee (GBR/Honda) 1:47.052

.5. Arón Canet (ESP/KTM) 1:47.076

.6. Romano Fenati (ITA/Honda) 1:47.121

.7. Gabriel Rodrigo (ARG/Honda) 1:47.167

.8. Tony Arbolino (ITA/Honda) 1:47.170

.9. Riccardo Rossi (ITA/Honda) 1:47.217

10. Denni Foggia (ITA/KTM) 1:47.321

11. Jaume Masiá (ESP/KTM) 1:47.339

12. Kaito Toba (JPN/Honda) 1:47.436

13. Celestino Vietti (ITA/KTM) 1:47.439

14. Jakub Kornfeil (RCH/KTM) 1:47.453

.......

Primera clasificación

15. Marcos Ramírez (ESP/Honda) 1:47.463

16. Sergio garcía (ESP/Estrella Galicia 0'0 Honda) 1:47.477

17. Vicente Pérez (ESP/KTM) 1:47.478

22. Albert Arenas (ESP/KTM) 1:47.661

27. Alonso López (ESP/Estrella Galicia 0,0 Honda) 1:47.975