Horarios y dónde ver el Mundial de MotoGP: Gran Premio de Argentina en el circuito de Termas de Río Hondo

El Mundial de MotoGP vivirá este fin de semana su segunda prueba en el Gran Premio de Motul de la República Argentina. Andrea Dovizioso llega a esta cita como líder de la categoría reina tras el trepidante inicio del Mundial en Qatar. Como segundo clasificado aparece Márquez, y una vez más ambos son los grandes favoritos para hacerse con la victoria en Termas de Río Hondo.

El campeonato de este 2019 consta de 19 carreras, y de nuevo tendrá su clausura en tierras españolas, en el circuito valenciano de Cheste. Un año más, podrás seguir todas las carreras en directo en nuestro portal, para estar siempre al día de la actualidad de MotoGP. Estos son los horarios a tener en cuenta en este segundo Gran Premio del Mundial de MotoGP.

Horarios del GP de Argentina en Termas de Río Hondo

VIERNES

13:00h / 13:40h Moto3 (FP1)

13:55h / 14:35h Moto2 (FP1)

14:50h / 15:35h MotoGP (FP1)

17:15h / 17:55h Moto3 (FP2)

18:10h / 18:50h Moto2 (FP2)

19:05h / 19:50h MotoGP (FP2)

SÁBADO

13:00h / 13:40h Moto3 (FP3)

13:55h / 14:35h Moto2 (FP3)

14:50h / 15:35h MotoGP (FP3)

16:35h / 16:50h Moto3 (Q1)

17:00h / 17:15h Moto3 (Q2)

17:30h / 17:45h Moto2 (Q1)

17:55h / 18:10h Moto2 (Q2)

18:25h / 18:55h MotoGP (FP4)

19:05h / 19:20h MotoGP (Q1)

19:30h / 19:45 MotoGP (Q2)

DOMINGO

14:40h / 15:00h Moto3 (WARM UP)

15:10h / 15:30h Moto2 (WARM UP)

15:40h / 16:00h MotoGP (WARM UP)

17:00h / Moto3 (CARRERA)

18:20h / Moto2 (CARRERA)

20:00h / MotoGP (CARRERA)

Televisión: ¿Dónde ver el GP de Argentina MotoGP 2019?

El circuito de Termas de Río Hondo acoge la segunda cita de la temporada de MotoGP 2019. Todas las carreras se podrán seguir a través de DAZN, pero además en este caso (y también el GP de la Comunitat Valenciana), Telecinco también emitirá en abierto la clasificación y la carrera. Además, podrás seguir también el campeonato en directo a través de nuestro especial web.