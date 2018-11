Horarios de MotoGP: Gran Premio de Malasia en el circuito de Sepang

El Mundial de MotoGP afronta este fin de semana una nueva semana de competición, la anteúltima de la temporada, con la celebración del Gran Premio de Malasia desde el circuito de Sepang. Serán en total 19 grandes premios, uno más que en la temporada 2017, y que en esta ocasión ha incluido como principal novedad la disputa del Gran Premio de Tailandia que tuvo lugar en el circuito de Chang el pasado 7 de octubre.

Allí, Marc Márquez se proclamó el primer campeón de la historia del circuito, una de las victorias que le han servido para ganar su quinto mundial de MotoGP. En esta ocasión, la atención seguirá centrada en el subcampeonato, con Andrea Dovizioso como favorito, pero con las Yamaha de Valentino Rossi y Maverick Viñales cerca en la clasificación.

Estos son los horarios que debes tener en cuenta para no perderte nada de esta decimoctava carrera del campeonato del mundo. Y recuerda que, como cada temporada, podrás seguir en directo las carreras del Mundial de MotoGP en nuestra web.

HORARIOS DEL GP DE MALASIA EN SEPANG

VIERNES

02:00h / 02:40h Moto3 (FP1)

02:55h / 03:40h Moto2 (FP1)

03:55h / 04:40h MotoGP (FP1)

06:10h / 06:50h Moto3 (FP2)

07:05h / 07:50h Moto2 (FP2)

08:05h / 08:50h MotoGP (FP2)



SÁBADO

02:00h / 02:40h Moto3 (FP3)

02:55h / 03:40h Moto2 (FP3)

03:55h / 04:40h MotoGP (FP3)

05:35h / 06:15h Moto3 (QP)

06:30h / 07:15h Moto2 (QP)

07:30h / 08:00h MotoGP (FP4)

08:10h / 08:25h MotoGP (Q1)

08:35h / 08:50h MotoGP (Q2)



DOMINGO

01:40h / 02:00h Moto3 (WARM UP)

02:10h / 02:30h Moto2 (WARM UP)

02:40h / 03:00h MotoGP (WARM UP)

05:00h Moto3 (CARRERA)

06:20h Moto2 (CARRERA)

08:00h MotoGP (CARRERA)