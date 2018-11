Dovizioso cumple con las previsiones en Sepang

El italiano Andrea Dovizioso (Ducati Desmosedici GP18) cumplió con las previsiones que le daban favorito y ocupó la primera posición al final de la sesión inicial del Gran Premio de Malasia de MotoGP en el circuito de Sepang.



Ya en la segunda vuelta comenzó a perfilarse la que sería la batalla de Sepang, entre el italiano Andrea Dovizioso (Ducati Desmosedici GP18) y los españoles Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) y Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1).



Dovizioso fue el primero en marcar una vuelta rápida en su segundo giro, pero en el tercero que completó el de Repsol Honda se puso al frente de la clasificación, seguido a escasamente 86 milésimas de segundo por Viñales, con el australiano Jack Miller (Ducati Desmosedici GP17) entrometiéndose en su pelea al relegar a Dovizioso a la cuarta plaza.



Las condiciones de la pista que tuvieron que afrontar inicialmente los pilotos de Moto3, con muchas zonas mojadas por la lluvia de la noche, habían cambiado radicalmente y tanto en Moto2 como por último en MotoGP, la primera sesión de pruebas libres había permitido a todos los pilotos desplegar casi al ciento por ciento el potencial de sus mecánicas.



Con el paso de las vueltas se fue perfilando el potencial de cada uno de ellos con un mano a mano auténtico entre Viñales, Márquez y Dovizioso, que se intercambiaron en cabeza de la clasificación en más de una ocasión, pues si primero le tocó liderar la tabla a Dovizioso y después lo hizo Márquez, en la décima vuelta quien se puso al frente fue Maverick Viñales, con un tiempo de 2:00.453 que era algo más de tres décimas de segundo más rápido que el de Marc Márquez y más de seis sobre Andrea Dovizioso.





It's nothing compared to his 2017 Turn 1 heroics in Sepang, but @marcmarquez93 is certainly pushing the limits ?? #MalaysianGP ???? pic.twitter.com/SEjkIibGnW