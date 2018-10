Iannone lidera los libres de Moto GP, con Márquez séptimo

El italiano Andrea Iannone (Suzuki GSX RR), el surafricano Brad Binder (KTM) y el español Arón Canet (Honda) se atribuyeron el "rol" de líderes de sus respectivas categorías en la primera jornada de entrenamientos libres del Gran Premio de Australia, que se disputó en el circuito de Phillip Island.



El ya campeón del mundo de MotoGP de 2018, Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V), acabó séptimo a seis décimas de segundo.



El italiano Andrea Iannone no tardó demasiado en encaramarse a lo más alto de la tabla de tiempos al rodar los 4.448 metros del trazado australiano en 1:29.510, que rebajaba el registro matinal de Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1), establecido en 1:29.952.



Como Iannone, también rebajaron ese tiempo matinal el británico Cal Crutchlow (Honda RC 213 V) y el español Marc Márquez, que se colocaron tras el rebufo del transalpino, aunque el británico no duró mucho más en pista al sufrir una caída a final de recta, curva uno, en la que se produjo daños físicos, pues requirió de las asistencias médicas y fue evacuado de la pista en camilla hacia la clínica del circuito.



Como Crutchlow, también se fueron por los suelos el español Álvaro Bautista, quien sustituye a su compatriota Jorge Lorenzo al manillar de la Ducati Desmosedici GP18 oficial, y el japonés Takaaki Nakagami (Honda RC 213 V) que no sufrieron daños físicos de consideración.



A ese restringido grupo de cabeza de la clasificación se unió poco después el italiano Andrea Dovizioso (Ducati Desmosedici GP18), que primero se colocó tras su compatriota Iannone y una vuelta más tarde paró el crono en 1:29.406 para ser el nuevo líder, si bien su "estatus" le duró poco ya que por detrás el también italiano Danilo Petrucci (Ducati Desmosedici GP18) marcó un 1:29.291 que le daba el liderato en la provisional de entrenamientos.



Pero la última palabra no estaba dicha y ésta llegó nuevamente de la mano de Andrea Iannone, quien en su último giro volvió a rebajar el mejor registro de la jornada y de la categoría para establecerlo en 1:29.131, quedándose tras su estela Danilo Petrucci y el español Maverick Viñales, que se "plantó" en la primera línea provisional casi al final de la sesión.



Tras ellos concluyeron Andrea Dovizioso, Cal Crutchlow, todavía bajo supervisión médica en la clínica del circuito y el francés Johann Zarco (Yamaha YZR M 1), sexto, con el campeón mundial 2018 Marc Márquez en la séptima plaza a poco más de seis décimas de segundo de Iannone.



El surafricano Brad Binder (KTM) fue quien dio un paso al frente en la segunda tanda de Moto2 al marcar el mejor tiempo de la categoría en su tercera vuelta y ya nadie pudo batirlo, 1:33.701, los dos primeros clasificados en la provisional del mundial por puntos, el italiano Francesco Bagnaia (Kalex) y el portugués Miguel Oliveira (KTM), que acabaron a 21 milésimas de segundo el uno del otro, en la quinta y sexta posición, respectivamente.



Con Binder líder la segunda plaza fue para el alemán Marcel Schrotter y la tercera para el italiano Mattia Pasini, ambos sobre sendas Kalex, y con Alex Márquez (Kalex), séptimo.



El español Arón Canet (Honda) acabó líder de Moto3, por delante de su compatriota Jorge Martín (Honda), mientras que el italiano Marco Bezzecchi (KTM), que tuvo varios percances a lo largo del día, acabó cuarto.