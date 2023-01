Si bien la Lotería de Navidad es el sorteo más esperado del año (y en el que más esperanzas y dinero dejan puestos los españoles), la Lotería del Niño no se le queda muy atrás. Sobre todo entre los que no resultaron afortunados el 22 de diciembre. Las imágenes que llenaron telediarios y periódicos de la alegría de los que comprobaron que tenían un décimo con la combinación premiada aún permanecen en la retina de todos. Y quién no aspira a convertirse en uno de ellos.

Para eso está la Lotería del día de Reyes, que viene cargada con 700 millones de euros en premios que se espera que se repartan de norte a sur. Si bien la cantidad es menor que la del Sorteo de Navidad, el número de premiados es mayor gracias a los reintegros que, pese a que no harán a nadie rico, sí pueden servir para darse algún capricho. Día y hora Como marca la tradición, el Sorteo del Niño 2023 se celebrará el próximo viernes, 6 de enero, a partir de las 12 horas en el salón de la sede de Loterías y Apuestas del Estado en Madrid. Aunque tiene menos solera que el Teatro Real, donde se celebra la Lotería de Navidad, es su localización tradicional. Solo se ha organizado en otro emplazamiento distinto en dos ocasiones: en 2012 se trasladó a Cádiz para honrar el centenario de la Constitución de Cádiz y en 2018 viajó a Ávila para poner el broche al el primer Año Jubilar Teresiano. Los décimos Queda poco tiempo para poder adquirir los décimos para la Lotería del Niño 2023. Tienen el mismo precio que en la Lotería de Navidad, 20 euros por décimo. Además, también pueden comprarse tanto en puntos de venta físicos como online, lo que te permite ahorrarte las largas colas de las Administraciones más populares. Las ventas se cierran dos horas antes del sorteo, pero hay que tener en cuenta que, al tratarse de un día festivo, la mayoría de los puntos de venta físicos no abrirán. Los premios Primer premio - 200.000 euros por décimo Segundo premio - 75.000 euros por décimo Tercer premio - 25.000 euros por décimo Extracciones de cuatro cifras - 350 euros por décimo Extracciones de tres cifras - 100 euros por décimo Extracciones de dos cifras - 40 euros por décimo Aproximaciones del primer premio - 1.200 euros por décimo Aproximaciones del segundo premio - 610 euros por décimo Centena del primer premio - 100 euros por décimo Centena del segundo premio - 100 euros por décimo Centena del tercer premio - 100 euros por décimo Tres últimas cifras del primer premio - 100 euros por décimo Tres últimas cifras del segundo premio - 100 euros por décimo Dos últimas cifras del primer premio - 100 euros por décimo Reintegros - 20 euros por décimo Cuando concluya el sorteo, se puede comprobar aquí qué décimos han resultado premiados.