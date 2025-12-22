Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
DIRECTO | Lotería de Navidad en ZamoraTercer Premio Zamora, Benavente y Quiruelas Lotería NavidadQuinto premio Zamora Lotería NavidadComprobar Lotería NavidadProblemas TDT ZamoraAccidente ciervo TábaraUn pueblo de Aliste, en Zamora, gana poblaciónNieve en Sanabria
instagramlinkedin

Un vendedor ambulante leonés agraciado con el Gordo regala su mercancía en El Puente

El autónomo y padre de tres hijos en La Bañeza ha tenido este gesto con los vendedores del mercadillo trs enterarse de que había sido agraciado con el número 79.432

Mercado de El Puente en el que tan solo han quedado las cajas vacías tras el gesto solidario de un vendedor ambulante agraciado con el Gordo de Navidad.

Mercado de El Puente en el que tan solo han quedado las cajas vacías tras el gesto solidario de un vendedor ambulante agraciado con el Gordo de Navidad. / Araceli Saavedra

Araceli Saavedra

El Puente de Sanabria

Gabi, un padre de familia con tres hijos, sorprendía a todas sus clientes regalando toda la ropa que llevaba al mercado de El Puente de este lunes cuando se enteraba de que le había tocado el Gordo de Navidad. Desde La Bañeza se desplazan vendedores ambulantes para la Feria. A las clientas habituales le regaló hasta tres prendas, a las ocasionales, una.

Muy agradecido con sus clientes, este vendedor es permanente, viene todo el año, todos los lunes. A sus clientas les contaba que lo ha pasado mal, hasta ha pasado hambre. Su sueño era tener una casa grande para los cinco miembros de la familia porque vive en una casa muy pequeña. Otra vendedora cercana al puesto que vende calcetines dice con satisfacción que le ha tocado a muchos gitanos, gente pobre que o tenía que arreglar la furgoneta o pagar facturas. Insiste que ha sido gente pobre que compraron papeletas de un club deportivo. No sabe los décimos que llevaba. Dos o tres.

Noticias relacionadas y más

Otro joven que atiende otro puesto de ropa comenta que a él no le ha tocado nada, pero le ha tocado a algún tío y primos de Benavente y que alguna invitación caerá. Las relaciones comerciales de Sanabria y La Bañeza son antiguas en este mercado de lunes que en esta ocasión ha regalado ropa por esa fidelidad de vendedor y compradoras, sobre todo, clientas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents