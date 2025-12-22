Un vendedor ambulante leonés agraciado con el Gordo regala su mercancía en El Puente

Gabi, un padre de familia con tres hijos, sorprendía a todas sus clientes regalando toda la ropa que llevaba al mercado de El Puente de este lunes cuando se enteraba de que le había tocado el Gordo de Navidad. Desde La Bañeza se desplazan vendedores ambulantes para la Feria. A las clientas habituales le regaló hasta tres prendas, a las ocasionales, una.

Muy agradecido con sus clientes, este vendedor es permanente, viene todo el año, todos los lunes. A sus clientas les contaba que lo ha pasado mal, hasta ha pasado hambre. Su sueño era tener una casa grande para los cinco miembros de la familia porque vive en una casa muy pequeña. Otra vendedora cercana al puesto que vende calcetines dice con satisfacción que le ha tocado a muchos gitanos, gente pobre que o tenía que arreglar la furgoneta o pagar facturas. Insiste que ha sido gente pobre que compraron papeletas de un club deportivo. No sabe los décimos que llevaba. Dos o tres.

Otro joven que atiende otro puesto de ropa comenta que a él no le ha tocado nada, pero le ha tocado a algún tío y primos de Benavente y que alguna invitación caerá. Las relaciones comerciales de Sanabria y La Bañeza son antiguas en este mercado de lunes que en esta ocasión ha regalado ropa por esa fidelidad de vendedor y compradoras, sobre todo, clientas.