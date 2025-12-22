SORTEO DE NAVIDAD 2025
El Gordo premia a hosteleros que alimentaron a los bomberos en los incendios de León: "Lo hemos sabido al ir a dar de comer a las vacas"
"Hicimos más de mil bocadillos durante los fuegos", afirma Nuria
Durante los incendios que asolaron la localidad de Villablino, que dejaron dos personas fallecidas y miles de hectáreas atrasadas, Manuel y Nuria, del 'burger' Los Molinos, se volcaron con los bomberos que luchaban contra las llamas. "Hicimos más de mil bocadillos", cuenta Nuria, exultante después de conocer que tiene dos décimos del Gordo (800.000 euros brutos).
"Estamos muy felices, me llamó mi hijo para preguntarme si llevaba el número de la asociación del alzhéimer cuando íbamos a cebar a las vacas. Tenemos dos decimos", cuenta vía telefónica.
Según explica, el Gordo –del que se han vendido 50 series en este pequeño pueblo de León– va a traer mucha alegría a un pueblo que "está muriendo poco a poco".
"Los incendios afectaron mucho a toda esta zona, un lugar además donde ya no hay trabajo", precisa Nuria, que añade que dedicará parte del dinero a sufragar los estudios universitarios de sus dos hijos
Suscríbete para seguir leyendo
- El pueblo de Ávila que enamora a los turistas por su casco histórico y su entorno natural
- DIRECTO | Deportivo Guadalajara - Zamora CF: así os hemos contado el partido (2-3)
- Aemet activa sus avisos amarillos: Castilla y León se prepara para una nueva oleada de nevadas
- Abatidos 42 jabalíes en una montería celebrada en este municipio de Zamora
- Henrry Nieves: el empresario venezolano que recupera 40 años después el taxi en Fonfría
- Fallece Rufi Velázquez, la madre de las bibliotecas municipales de Zamora
- Un incendio en la cocina de un bar, sin heridos, pone en alerta a los vecinos de Zamora capital
- Campamento militar en Zamora: Ocho millones para tres nuevas edificaciones en Monte la Reina