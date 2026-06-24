Referentes femeninos y proyectos innovadores brillan en la sexta edición de los STEM Talent Girl Awards

El Centro Internacional del Español de la Universidad de Salamanca acogió la sexta edición de los STEM Talent Girl Awards, unos premios que se enmarcan dentro del proyecto que la Fundación ASTI viene desarrollando desde hace casi una década para incentivar las vocaciones científicas entre las niñas y jóvenes, donde, este curso, han participado un total de 62 alumnas zamoranas.

La vicerrectora de Cultura, Patrimonio, Sostenibilidad y Desarrollo de Campus, Matilde Olarte, dio la bienvenida a todos los asistentes a un encuentro "donde se celebra el talento, la creatividad y la determinación de las jóvenes que están construyendo el futuro de la ciencia y la tecnología". A todas ellas se dirigió para recordarles que "en cada proyecto, algoritmo matemático y experimento estáis diciendo al mundo que la ciencia no tiene género, que el talento no entiende de barreras y que el futuro será más justo si lo constituimos entre todas y todos".

La necesidad de referentes femeninos

También apostó por poner en frente a referentes femeninos para esta misión. "Hace falta que nuestras voces se escuchen, que vuestras trayectorias inspiren a quienes vienen detrás. Actúan como modelos posibles, demuestran que el éxito es alcanzable y rompen estereotipos que aún hoy limitan vocaciones científicas", subrayó.

Trampolín para las científicas del mañana

A esta misión se une la del fomento de la cultura científica "para construir una sociedad que piense críticamente, que reflexione, que contraste, que pregunte, que entienda cómo funciona el mundo y cómo se construye el conocimiento", detalló. En este sentido, la diversidad STEM "es importante, porque mejora la calidad de la ciencia, amplía la innovación y garantiza que la tecnología responda a las necesidades de todas las personas", apuntó.

Los cinco pilares del proyecto

"Familias y docentes, enhorabuena por acompañar, por crecer, por sostener y por creer. Instituciones y empresas que nos apoyan, gracias por abrir caminos. Y a las premiadas, gracias por recordarnos que el futuro está lleno de luz cuando se apuesta por el talento", finalizó Olarte.

Trampolín para las científicas del mañana

A continuación, subieron al escenario cinco personas representantes de esos pilares que sustentan el programa STEM Talent Girl: mentoras, empresas, centros educativos, familias y estudiantes. Todos ellos tuvieron dos minutos para convencer al público de por qué esta iniciativa es uno de los mejores trampolines para lanzarse a estudios científicos y tecnológicos.

Ideas con futuro

Representando a las universitarias que se han decidido por el camino de las STEM, Teresa de las Cuevas, alumna de 4º curso de Ingeniería Química de la Universidad de Salamanca, presentó su proyecto de fin de grado sobre cómo las gasolinas sintéticas puedes ser generadas a través de residuos agrícolas.

Desde la izquierda, Lara Vicente, Teresa de las Cuevas y Jimena Garmón, alumnas STEM de diferentes etapas educativas. | b. b.

Más distendida fue la siguiente participación, con Lara Vicente, alumna salmantina de 3º de la ESO, que hizo reír al público con su monólogo "3,1416 maneras de perder la cabeza", inspirado en el número pi.

Tras la entrega de los premios a alumnas, profesoras, mentoras y empresas colaboradoras, la encargada de clausurar este acto fue la vicepresidenta segunda de la Junta de Castilla y León, la zamorana Isabel Blanco, quien se comprometió a seguir apoyando económicamente —"como lo ha hecho desde el principio", recordó— esta iniciativa para continuar con el fomento de vocaciones STEM entre las estudiantes de la comunidad, convirtiéndose así en parte activa del futuro de Castilla y León.