Un pueblo con plaza, botica y fiestas: el proyecto del CRIE de Zamora conquista a los escolares

El CRIE de Zamora se ha convertido este curso en un pueblo con su plaza mayor, su cantina, su botica y hasta sus fiestas patronales para reivindicar el valor de lo rural.

Cerca de cuarenta centros escolares han participado en el proyecto "El ministerio del pueblo", donde las actividades se han inspirado en las pequeñas localidades para aprender sobre ciencia, lengua, arte e incluso nuevas tecnologías.

Concebido como un centro de interpretación y conservación de la memoria del mundo rural, las puertas del CRIE se han abierto cada semana a los forasteros —los alumnos que llegan de diferentes puntos de la provincia— para que disfruten de todas las actividades que ofrece esta localidad tan particular. El mismísimo alcalde les da la bienvenida y comienzan con una actividad que les ayuda a conocerse entre ellos y empezar a tomar decisiones y aprender a resolver posibles conflictos.

Atropos, cuzos, majos y telares

Una vez hechas las presentaciones, el grupo se divide en atropos, cuzos, majos y telares, los equipos que trabajarán juntos durante toda la semana para superar pruebas e ir recolectando las preciadas cartas de la baraja española.

Las enseñanzas de lo rural

Como buenos anfitriones, se les hace una visita por todas las instalaciones del CRIE, ubicado en la carretera de La Aldehuela, para luego llevarlos hasta sus alcobas, donde podrán dejar sus maletas y visitar la cantina para cenar, siempre platos tradicionales, como garbanzos de puchero, ensalada de la huerta Vicenta o natillas de la abuela María.

La botica es uno de los primeros lugares donde desarrollan las actividades de la semana. Se trata del laboratorio del centro, pero adaptado a la vida rural, para hablar de hierbas medicinales, aprender a elaborar jabones o cardar lana.

Son actividades curriculares adaptadas a los cursos de 5º y 6º de Primaria que abarcan desde ciencias, hasta matemáticas, física o química.

Apuesta por la tradición oral

"Lumbre y escaño" se ha bautizado a una de las actividades nocturnas, las que esperan con más ganas cada jornada, y en la que se hace un homenaje a la tradición oral. Se desarrolla en la biblioteca, decorada como una antigua cocina de pueblo, para desarrollar el plan de lectura del centro. Especialmente agradecidos este curso están a todas aquellas personas que han prestado utensilios de labranza, materiales de cocina y aperos de todo tipo para darle un toque mucho más realista a este pueblo en el CRIE.

En este curso, los participantes no salen solo a La Aldehuela para el ya tradicional paseo por el carril bici o recorrido en kars, patines y patinetes por su circuito, actividades enmarcadas en el área de la seguridad vial, sino que se trasladan hasta la ciudad para descubrir el casco antiguo y seguir aprendiendo de tradición, con la actividad bautizada como "Garbeo y cuceo". Las visitas a instituciones como el Museo Etnográfico de Castilla y León y el Museo Pedagógico ayudan a ello.

Las enseñanzas de lo rural

Además de conocer algo más sobre la historia de Zamora visitando la calle Balborraz, la Plaza Mayor o la Catedral, los estudiantes indagan en el pasado de los zamoranos preguntando a los viandantes sobre objetos antiguos, ejerciendo la labor de auténticos youtubers.

Esta información la usan después para elaborar vídeos que ellos mismos montarán y que se proyectarán para todos los compañeros en el CRIEsín.

Investigadores por un día

También desarrollan sus dotes detectivescas para indagar sobre "El caso olvidado", un suceso que la Guardia Civil no fue capaz de resolver en los años ochenta, pero que, con las pistas recopiladas y a partir de diferentes indicios e investigación periodística, podrán acercarse a la verdad de lo sucedido.

La última noche, como es habitual, hay una gran fiesta de despedida, en esta ocasión, como no podía ser de otra manera, con una verbena de pueblo, donde no faltan ni las peñas, ni las charangas ni los juegos de feria.

Los participantes tienen que descansar bien esa noche, a pesar del jolgorio, puesto que les espera por la mañana "El transistor", que, con la ayuda del equipo de radio, consiste en una evaluación final, para concluir con el acto de clausura.

Las enseñanzas de lo rural

"El objetivo último del proyecto es que los alumnos entiendan que es importante conservar las tradiciones, la historia, el folclore y la gastronomía de la provincia de Zamora", resume el director del CRIE, Marcos Martínez, quien se despide de estas instalaciones para continuar con su labor docente en otro centro después de trece años de trayectoria profesional en un lugar que cada año se supera a la hora de elaborar los proyectos de curso, donde los alumnos asistentes aprenden mediante el juego y suman experiencias únicas que les acompañarán toda la vida.