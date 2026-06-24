La princesa Lavinia cobra voz en el ensayo premiado de una estudiante zamorana

"No es una novela histórica al uso; es un acto de justicia poética". Así describe Xiana Rial Jiménez la novela "Lavinia", con cuyo análisis ha ganado el concurso "Mi libro preferido", de la Fundación José Manuel Lara, en la modalidad de texto, dentro de la categoría de 3º de la ESO.

Esta alumna del CEO Coreses es una ávida lectora y amante del mundo clásico y eligió una novela de temática clásica para realizar el ensayo con el que se presentó al concurso.

"Lavinia", de la autora estadounidense Ursula K. Le Guin, se inspira en el clásico poema de Virgilio "La Eneida", que narra la llegada del troyano Eneas a Italia, pero desde el punto de vista de la princesa latina que da título a la novela. De ahí la "justicia poética" a la que alude la alumna, puesto que, en el texto original del autor romano, este personaje no decía ni una sola sílaba.

Mujeres silenciadas a la largo de la historia

"El hecho de que la protagonista sepa que es un personaje literario me pareció una de las propuestas más originales y fascinantes que he leído nunca", destaca de esta obra la estudiante. "Me ha hecho reflexionar sobre cuántas voces femeninas han sido silenciadas e ignoradas a lo largo de los siglos", añade.

Además de realizar un ensayo en el que realzó la lectura intimista, feminista y sensorial con la que la autora da vida a una magistral Lavinia, la alumna realizó un estudio sobre "La Eneida" bajo la guía del profesor de Cultura Clásica del CEO Coreses, Isaac Pérez Hernández. Gracias a este trabajo, la ganadora pudo añadir un análisis del sutil empleo de la tradición clásica que la autora incluyó en la novela analizada.

"El ensayo de Xiana va en consonancia con la sensibilidad y el respeto por los clásicos que la propia Ursula K. Le Guin incluye en la novela: una reflexión sobre el papel de la mujer en la historia y la literatura, entrelazada con la relectura, la actualización y la admiración de una de las páginas más brillantes de la literatura universal", se destaca desde el CEO Coreses, que da la enhorabuena a su alumna por este galardón literario.