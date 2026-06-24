El Museo LectorAma del colegio Casona convierte el centro en una ciudad literaria

El Museo LectorAma volvió a abrir sus puertas en el colegio Alejandro Casona, en una nueva edición que está enmarcada en su Plan de Lectura.

Los padres de los alumnos pudieron disfrutar de cada una de las seis salas que acogen los diferentes proyectos que se han ido elaborando durante todo el curso.

La directora del centro, María Jesús Gallego, dio la bienvenida a los visitantes, quienes también han sido parte activa. "Hoy es importante poner en valor la colaboración y el trabajo en equipo. Ese esfuerzo conjunto es el que hace visible los resultados de nuestros alumnos y cobran verdadero sentido", agradeció. Junto a las familias, también había una representación de entidades como Fundación Secretariado Gitano o Menesianos Zamora, que también han formado parte de este extenso proyecto educativo.

Inspiración en un antiguo alumno

"Extrapontem" es el título de esta segunda edición, que hace referencia al libro con el mismo título del autor zamorano Alberto Alonso, antiguo alumno de este colegio. Bajo la coordinación de los profesores Rocío López y Lorenzo Gago, este museo ha convertido al colegio en una gran ciudad.

Guiados por los propios alumnos, los visitantes pudieron recorrer el paseo de la Fama, la calle de la Paz o la plaza de la Inclusión.

Una ciudad de aprendizaje

Comenzó la visita en la plaza Puente de Piedra, en la entrada principal, que alberga una selección de representaciones del propio viaducto realizadas por estudiantes de todas las edades y también un mural con información sobre poetas como Claudio Rodríguez, Ignacio Sardá, Rafa Ordóñez o Fernando Saldaña.

En esta misma estancia está la entrada del Cine Casona, del que también han disfrutado durante el curso.

Contra el acoso escolar

El pasillo, rebautizado como calle de la Paz —"no es solo un nombre, sino un compromiso", subrayó el guía—, concentra varios trabajos, como dibujos del río Duero o un proyecto contra el acoso escolar en las aulas, centrándose en el poder que tienen tanto las palabras como los silencios.

Además, los padres pudieron ver desde sus ventanas el huerto escolar del colegio. "Aquí hemos disfrutado plantando, regando, limpiando y recolectando", aseguraron.

Una ciudad de aprendizaje

"La paz no es algo lejano y abstracto, comienza en los pequeños gestos, en cómo nos miramos, hablamos y nos cuidamos", señalaron los alumnos antes de adentrarse en una de las salas más especiales, la de las emociones, donde invitaron a los padres a sentir y reflexionar, arropados por la música y las luces.

Enhorabuena de la Dirección Provincial de Educación

Entre el público también estaba en esa primera visita la directora provincial de Educación, María Teresa Pérez, quien destacó este gran trabajo "realizado entre el equipo directivo, los profesores, los alumnos y las familias. Debéis sentiros verdaderamente orgullosos", felicitó.

Una ciudad de aprendizaje

Tras la subida de la Reconciliación y el paseo por la plaza de la Inclusión, con más proyectos escolares de gran valor artístico, el recorrido finalizó en la sala de la Biblioteca del Presente, donde los visitantes reflejaron en la pared un pensamiento positivo sobre la experiencia que acababan de vivir para cerrar la visita.

"Para adelante con todo lo que se presente", "Aquí todo suma, porque se notan y se viven las buenas energías" o "Que tu identidad te ayude siempre a crecer" fueron algunos de los deseos plasmados en ese mural para que este proyecto siga creciendo.