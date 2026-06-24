Experiencia Erasmus: Alumnos del IES María de Molina descubren Polonia y la inteligencia artificial en sus aulas

El IES María de Molina participa desde este curso en un nuevo programa Erasmus + K210 que, bajo el título "Inteligencia artificial y uso de datos. Nuevos métodos y enfoques de aprendizaje y enseñanza", le une a otros dos centros de Polonia y Turquía para trabajar la IA en el aula, con diferentes actividades programadas por los institutos participantes.

Los zamoranos han sido los primeros en visitar a los compañeros polacos, del instituto Liceum Akademickie, junto a los otros participantes, del centro turco Anamur Vakifbank Ataturk Ortaokulu. Las impresionantes instalaciones del instituto de acogida, inaugurado a finales del pasado año, sorprendieron a todos los participantes, con aulas donde la tecnología era protagonista.

Visita al Museo de la II Guerra Mundial / Cedida

Allí desarrollaron las primeras prácticas conjuntas, en grupos que mezclaban a estudiantes de los tres países, con la IA como herramienta principal y aprovechando las leyendas del territorio para trabajar con ellas mientras conocían de una original manera las tradiciones del norte de Polonia.

Conocer Puck y alrededores

Además de la vertiente académica, los estudiantes también pudieron disfrutar de actividades culturales, conociendo más a fondo la ciudad de acogida, Puck, así como localidades próximas, como Gdansk, Gdynia, Sopot o la península de Hel.

Desenvolviéndose en inglés con el resto de compañeros de los otros institutos, los cuatro estudiantes zamoranos que disfrutaron de esta experiencia conocieron la historia del sindicato Solidaridad, se adentraron en todo el desarrollo de la II Guerra Mundial —a través de sendos museos—, pasearon por el muelle de madera más grande de toda Europa, en la costa báltica, y degustaron la gastronomía polaca, con su embutidos, quesos y carnes variadas.

Actividad sobre IA en el instituto polaco Liceum Akademickie. | cedida

Turquía será el segundo destino de este programa Erasmus, cuando los estudiantes visiten la ciudad de Anamur, una vez iniciado el nuevo curso.

El IES María de Molina será la última estación del proyecto, con nuevas actividades inspiradas en tradiciones e inteligencia artificial. El objetivo de este programa, que se desarrolla durante dos cursos, se centra es aumentar la concienciación y los conocimientos de alumnos y profesores sobre la IA y garantizar que esta herramienta se utilice "de forma consciente, ética y segura".

Entre los subobjetivos, destaca el desarrollo de la creatividad, las habilidades lingüísticas y la competencia en el uso de herramientas digitales.

Una experiencia para alumnos y profesores

Los profesores acompañantes coinciden en señalar que experiencias como los programas Erasmus enriquecen a todos los implicados. Desde el departamento de Inglés, Laura Sánchez asegura que viajar con estudiantes a un país extranjero "va más allá de los estrictamente académico. Esta oportunidad implica conocer nuevas culturas, lo que promueve valores como la tolerancia, el respeto y la construcción de una mente abierta que les permite dejar los prejuicios a un lado", destaca.

Los alumnos aprenden sobre las leyendas de Puck. / Cedida

Su compañero, Jesús Prieto, apunta que este enriquecimiento se apoya "en conocer otra cultura y también otra manera trabajar, de la que también se puede aprender".

En este sentido, aunque el sistema educativo polaco es bastante similar al español, hay algunos aspectos diferentes, como los horarios, que se adaptan más al aprendizaje personalizado de los alumnos. "Además, el instituto en el que hemos estado cuenta con instalaciones muy curiosas, como una sala donde los estudiantes pueden descansar mientras comen algo o cabinas insonorizadas para que se concentren mejor haciendo los ejercicios o estudiando", pone como ejemplos.

Daniel Valcárcel, del departamento de Tecnología, añade que, aparte de todas las actividades educativas programadas por el instituto anfitrión, "la parte de relaciones sociales es la más significativa en una movilidad como esta. Tienes la gran suerte de compartir con otros profesores una experiencia en la que se intercambian todo tipo de conocimientos y vivencias y, por otra parte, la oportunidad de acercarte más a los alumnos, conociéndolos de una manera más personal y comprendiendo sus inquietudes, intereses y preocupaciones", enumera.

"En nuestro caso, la experiencia no podía haber sido mejor con ellos y, particularmente, guardaré un maravilloso recuerdo de estos días compartidos con los cuatro", finaliza.