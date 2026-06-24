Estudiantes de Bermillo de Sayago proponen revitalizar la España Vaciada a través de la sostenibilidad y la transición energética

Los Premios Endesa Educa son una iniciativa que reconoce proyectos innovadores desarrollados por estudiantes y centros escolares de toda España en el ámbito de la sostenibilidad, la transición energética y el cuidado del medioambiente.

En la edición de este año, ha resultado reconocido con un segundo puesto en su categoría el colegio Nuestra Señora de Gracia, de Bermillo de Sayago, que se presentó con la propuesta "Escucha el latido de la Tierra II", centrado en reconectar a su alumnado con la naturaleza "para conocerla, sentirla y cuidarla", se especifica desde el colegio.

Tres ejes conectados

La iniciativa propone convertir la escuela en un puente entre el entorno, el alumnado y las personas que aún conservan saberes tradicionales, manteniendo viva la conexión esencial con la naturaleza. Así, aprovechando su ubicación en la comarca de Sayago, los participantes han desarrollado un proyecto para aprovechar y optimizar los recursos naturales y energéticos de la zona "y hacer frente al reto demográfico para revitalizar la denominada España Vaciada".

Los alumnos muestran las cartelas de las semillas de diferentes plantas y árboles. | cedida

Ante la pérdida de población y los desafíos del siglo XXI, estos estudiantes proponen alternativas sostenibles para impulsar la transición energética y mejorar el bienestar de los habitantes, fomentando el arraigo y el compromiso con el medio rural.

Apuesta por las energías renovables

Una transición energética justa es uno de los pilares de su propuesta, analizando el papel del embalse de Almendra en la generación hidroeléctrica. "A partir de ello, se promueve la concienciación social sobre la inversión en energías renovables a pequeña escala, como la instalación de placas solares en viviendas y edificios públicos, además de impulsar la idea de crear comunidades energéticas rurales orientadas al autoconsumo y el ahorro", se detalla.

Un momento de la plantación en el patio del colegio. | cedida

Centrados en acciones directas en su entorno más cercano, también han convertido el patio en un espacio vivo de aprendizaje, con el diseño de un jardín vertical o la siembra y cuidado de plantas y árboles, "demostrando cómo la naturaleza y los materiales locales son la base para una economía verde".

Contra el abandono del medio rural

Una propuesta que se centra en el convencimiento de que el mundo actual "no puede mirar hacia otro lado ante el abandono del medio rural. Existe una responsabilidad de proteger estos ecosistemas y sus dehesas. La transición energética implica respetar los ritmos de la naturaleza y entender que los saberes tradicionales y los recursos locales son bienes comunes indispensables", se subraya.

La categoría en la que el centro zamorano recibe este segundo premio tiene una visión a largo plazo, "articulada en torno a la sostenibilidad, el futuro verde y la participación comunitaria, trascendiendo al centro a través de la cooperación con otras entidades de entorno".

Un objetivo que se ha cumplido con creces en este centro zamorano.