Educación
Cinco siglos de Magdalena de Ulloa celebrados por el colegio toresano que lleva su nombre
Concurso de dibujos, un puzle gigante o una exposición, entre las actividades organizadas
El CEIP Magdalena de Ulloa de Toro ha conmemorado el quinto centenario del nacimiento de la noble que da nombre al centro, desarrollando una serie de actividades educativas y culturales en las que ha participado toda la comunidad escolar.
El alumnado de Educación Infantil y de 1º, 2º y 3º de Primaria participó en un concurso de dibujos, mientras que el resto de estudiantes de Primaria elaboraron relatos inspirados en la figura y vida de Magdalena de Ulloa.
Los trabajos premiados recibieron un reconocimiento durante la celebración que se realizó al final de estas jornadas.
Una de las actividades más originales y divertidas fue la construcción de un puzle gigante alusivo a esta destacada figura histórica de la comarca de Toro.
Historia y legado de la noble toresana
Los alumnos también pudieron visitar el museo instalado en una de las aulas del centro, donde conocieron, a través de diferentes imágenes y materiales expositivos, la historia y legado de doña Magdalena de Ulloa.
La actividad se completó con un photocall temático dedicado a esta importante toresana.
Charla de José Luis Pinilla
Además, el centro contó con la visita de José Luis Pinilla, jesuita toresano, quien ofreció una charla sobre la vida y la relevancia histórica de esta noble.
El experto destacó cómo, quinientos años después de su nacimiento, "su recuerdo y legado continúan muy presentes en el colegio que lleva su nombre", entre los aplausos de los asistentes.
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