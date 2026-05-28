Zamora se vuelca con la Educación Física en la Calle: deporte, valores y reivindicaciones

"Educación Física 2.0: Moviendo cuerpos, conectando mentes" fue el lema de la edición este año en Zamora del Día de la Educación Física en la Calle, un evento educativo más que consolidado que convierte a La Marina en un gran espacio dedicado a todo tipo de deporte del que disfrutaron cerca de 500 alumnos de una veintena de centros educativos tanto de la capital como de la provincia.

Se ha hecho grande esta propuesta que surgió en la localidad asturiana de Laviana con el profesor Fran Flórez, quien decidió salir a la calle con todos sus alumnos para impartir sus clases de Educación Física con el objetivo de dar a conocer el trabajo que se hace con esta asignatura a todos sus vecinos.

El deporte toma La Marina y reivindica su importancia

En la actualidad, esta propuesta se pone en marcha cada año en toda España y reúne a estudiantes, profesores y voluntariado. En el caso de Zamora, es posible gracias a la implicación de un grupo de docentes de Educación Física de diferentes centros de Infantil, Primaria y Secundaria, miembros del grupo de trabajo del CFIE, asesorados por el Colegio Oficial de Licenciados de Educación Física y en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte (Colef).

Además, en esta octava edición en la ciudad, se han unido miembros de diferentes clubes y asociaciones deportivas, que enseñaron a los participantes desde cómo entrena un profesional del baloncesto hasta la mejor manera de encajar o evitar un gol en fútbol sala, cómo usar la raqueta en tenis, remar en una máquina especial, las reglas del rugby e incluso primeros auxilios.

El deporte toma La Marina y reivindica su importancia

Junto a la actividad meramente deportiva, los objetivos que se marcan desde la organización de esta jornada también n se centran en destacar las bondades de la Educación Física, como su importancia para el desarrollo integral en todas las edades; los valores de esfuerzo, autosuperación, cooperación y empatía; la transmisión de hábitos de vida saludable; su fuerza como alternativa de ocio que contribuye al bienestar físico, psíquico y social o la concienciación de que los altos índices de sedentarismo provocan problemas de salud, además de un elevado coste sanitario.

Por otra parte, los profesores de Zamora aprovechan esta celebración para volver a poner sobre la mesa sus reivindicaciones con esta materia, que pasan por solicitar un aumento de las horas de Educación Física en el sistema de educativo, en sintonía con la opinión del Ministerio de Sanidad, el Comité Superior de Deportes, la Unesco y la Organización Mundial de la Salud.