Zamora celebra el éxito del programa STEM Talent Girl para fomentar la presencia femenina en ciencias

Más de sesenta alumnas, doce mentoras locales, superando las setecientas a nivel nacional y ocho centros educativos involucrados es el resumen del curso 2025-2026 del programa STEM Talent Girl en Zamora, que este fin de semana celebraba su acto de clausura con la entrega de diplomas a las participantes, en el salón de actos del Museo Etnográfico.

En este encuentro estuvo la gerente territorial de Servicios Sociales en Zamora, Sara Fernández, quien subrayó que los datos avalan el éxito de este tipo de programas "que aportan una oportunidad hacia profesiones de ciencias". Y lo consigue porque aporta referentes femeninos, escasos, muchas veces, en la sociedad, junto a "estereotipos heredados y una falsa creencia de que la tecnología no es un espacio para nosotras", lamentó.

Beatriz Benavides, estudiante de Ingeniería Mecánica, se dirige a los asistentes. | B. B.

Revertir los números de las matriculaciones femeninas en carreras técnicas "es crucial, no solo a nivel educativo, sino también económico. El sector de la comunicación, las ingenierías y las ciencias aplicadas son los motores de nuestro economía, los datos de inserción laboral son aplastantes, con salarios más competitivos y mayor estabilidad", destacó.

Diseñar juntos el futuro

"Si las mujeres nos quedamos fuera de estas disciplinas, nos quedamos fuera del diseño del futuro y serán otros quienes programen los algoritmos de la inteligencia artificial, quienes diseñen nuestras ciudades y quienes lideren la investigación médica", animó.

El acto contó con la participación de dos jóvenes que están desarrollando su carrera ligada a las materias STEM. Es el caso de Beatriz Benavides, estudiante de Ingeniería Mecánica en la Escuela Politécnica Superior de Zamora, quien compartió con las estudiantes el proyecto que ha sido elegido para los premios de investigación que STEM Talent Girl organiza a nivel nacional, centrado en la imposibilidad de poder viajar hacia el pasado.

Sara Fernández, de Servicios Sociales, felicita a las estudiantes. | Alba Prieto

"Todo surgió ante mi duda de por qué no podemos ir hacia atrás, el sentido que tiene nuestra existencia, lo que me llevó a hacer una simulación utilizando unas urnas de moléculas, por así decirlo, estudiando cómo tienden al caos. Y explicar esa tendencia hace que tengamos una línea del tiempo que siempre avanza hacia adelante", resumió.

Además, ella es una de las estudiantes que comenzó en el programa STEM Talent Girl de Zamora cuando todavía estaba en el instituto. "Yo tenía bastante claro desde el principio que quería dedicarme a temas de ciencias, porque siempre se me han dado bien las matemáticas y la física, pero esta iniciativa te da a conocer que hay muchas mujeres dedicadas a este campo, desde profesoras hasta investigadoras", agradeció.

Investigadora en el Campus Viriato

Inspiradora también fue la ponencia de Victoria Santo Romero, ingeniera e investigadora de la Politécnica, quien deseó que su experiencia pudiera ser inspiradora para estas alumnas.

Centrada en la Ingeniería de Materiales, su trabajo se enmarca dentro de la sostenibilidad y el almacenamiento de hidrógeno, tema de su tesis doctoral. "Cuanto antes se entre en contacto con materias más técnicas, más pronto les pueden llamar la atención a las estudiantes. Por eso, las actividades de este programa abre el camino a otros campos, que son muy interesantes y ofrecen grandes oportunidades. Y no hay que tener miedo a entrar en ellos solo por el hecho de ser mujer", subrayó.

STEM Talent Girl es un programa que impulsa vocaciones científico tecnológicas entre niñas y jóvenes, de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León —a través de la Dirección General de la Mujer—, en colaboración con la Consejería de Educación y la Fundación ASTI, fomentando, además, una comunidad para compartir inquietudes y desarrollar todo su potencial.