Otras Formas de Leer inunda Zamora con teatro, música y conferencias literarias

Teatro, música y conferencias de autores son las propuestas que este mes de mayo se desarrollan en Zamora, dentro de las jornadas Otras Formas de Leer, que vuelve a poner en el centro la literatura desde diferentes perspectivas para reivindicar el poder de esta herramienta educativa en todas las etapas escolares y con diferentes formatos.

Este completo programa, desarrollado por la Dirección Provincial de Educación, trajo a principios de mes a la Biblioteca Pública a Germán Delibes Caballero, nieto de Miguel Delibes. Allí presentó el libro que ha escrito con anécdotas sobre su abuelo, uno de los escritores más importantes del siglo XX, cuyo estudio es indispensable en el currículo académico.

Presentación literaria de Germán Delibes. / Alba Prieto

Desde "El camino" hasta "El hereje", Delibes es un excelente ejemplo de la literatura castellana, con un cuidado lenguaje y con temas que atrapan a públicos de todas las edades.

Su faceta de abuelo

Pero, más allá de su vertiente profesional, el libro "El abuelo Delibes" descubre la faceta más familiar y humana del autor vallisoletano. Para su nieto, al igual que para sus otros 17 primos, "era un abuelo normal y corriente, como el que podía tener cualquiera. Fue a medida que nos fuimos haciendo mayores cuando descubrimos a ese otro abuelo. Pero, en un primer momento, era quien te daba la propina, te defendía frente a tus padres… como cualquier otro", aseguraba en su visita a Zamora, agradecido por la gran acogida que está teniendo su libro, surgido a partir de unos apuntes que tomó cuando era joven, a raíz de un viaje con su abuelo a una cacería en Albacete. "Esas cuartillas estaban muy mal escritas, porque tendría alrededor de veinte años. Las empecé a reescribir y a tirar de recuerdos y comenzó a tomar forma", explicaba el germen de esta obra, a la que ayudó a tomar cuerpo los recuerdos de toda su familia.

La educación se forja en el escenario

"Han tenido cabida testimonios de mi padre, mis tíos y mi madre, que fue su secretaria durante sus 25 últimos años de vida. Todos ellos han colaborado en el proceso a base de fotografías, de dedicatorias en novelas que hemos ido recopilando para hacer uno de los capítulos y, sobre todo, de testimonios, para completar recuerdos que a mí me faltaban y recordar otros de los yo que no tenía conocimiento", resumía.

Visita de José Antonio Lucero

No ha sido la única visita literaria de este programa. Días después llegaba a Zamora el profesor de Historia y escritor José Antonio Lucero, reconocido por la serie de novelas inspiradas en la Guerra Civil y con la educación como protagonista.

Conferencia de José Antonio Lucero / Alba Prieto

Los alumnos del IES Maestro Haedo, Claudio Moyano y del colegio Medalla Milagrosa escucharon en el salón de actos del Museo Etnográfico una lección de Historia o, más bien, de cómo tratar esta materia en el aula, poniendo sobre la mesa a todos los protagonistas, sobre todo a aquellos que han sido silenciados durante décadas.

Memoria e Historia

"Por un lado, está la memoria, que es lo que nos llega de las vivencias de las generaciones anteriores y, por otro, está la Historia, que es el estudio de todas las memorias y procesos históricos", detalló. De ahí que, sobre la España de los años 30 y todo lo que vino después considere que "es un pasado aún muy presente y tenemos la responsabilidad de explicarlo para que los alumnos se acerquen a él de la manera más objetiva posible".

Teatro escolar

Además de los autores, Otras Formas de Leer también tiene como protagonistas a los propios alumnos zamoranos, a través de una muestra más que consolidada, la de Teatro Escolar, que llega este año a su décimo tercera edición. "Desde aquella primera vez, el número de grupos participantes se ha duplicado, dato que pone de manifiesto la importancia que el profesorado de nuestra provincia otorga a las artes escénicas y a la expresión artística como metodologías educativas de gran valor en el aula", valoran desde la Dirección Provincial de Educación.

La educación se forja en el escenario

Este año, son trece centros educativos los que participan, con obras de teatro que van desde clásicos como "La casa de Bernarda Alba" hasta propuestas más atrevidas, como una adaptación de "El mago de Oz" y con grupos de todas las etapas educativas, que están subiendo a los escenarios del Principal y Elvira Fernández. El trabajo para poner en marcha una obra de teatro requiere, además, trabajo cooperativo, creatividad o compromiso.

A ritmo de la música

También estas características recoge el Festival Provincial de Coros y Grupos Musicales Escolares, la última de las actividades del programa, que llega a su segunda edición tras la gran acogida el pasado año.

La educación se forja en el escenario

El Teatro Ramos Carrión fue el escenario de este certamen, con la música como eje fundamental, que contribuye al desarrollo cognitivo, la capacidad de atención, las habilidades sociales y la autoestima como colofón de esta propuesta educativa múltiple.