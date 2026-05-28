La estudiante Elisa Rodríguez comparte su experiencia en Utah: "Una oportunidad que te cambia la vida"

Provo, en el estado de Utah, está siendo este curso el hogar de la benaventana Elisa Rodríguez Hernández, gracias a la beca de la Fundación Amancio Ortega, con la que está estudiando 1º de Bachillerato en el instituto Timpview High School.

El paisaje de la zona le conquistó nada más bajar del avión. "Al llegar a Utah, pensé que era uno de los lugares más bonitos de la tierra; tiene unas montañas preciosas y unos atardeceres maravillosos", describe. Y los ha descubierto a través de su familia de acogida, a la que considera "parte fundamental" de esta experiencia.

El padre es docente en su instituto y la madre profesora de piano, con quien toca a menudo. Aunque el matrimonio tiene siete hijos, solo cuatro de ellos continúan viviendo en casa.

Elisa Rodríguez Hernández (derecha) con su familia de acogida en una de las excursiones por la naturaleza de Montana. | Cedida

Con esta gran familia ha disfrutado de unas navidades diferentes, pero también de tradiciones americanas como Halloween o Acción de Gracias, además de viajar a otros estados, como California o Montana, donde pudo hacer una de sus visitas favoritas de toda su estancia: el parque nacional de Yellowstone.

Embajadora de España

Esta benaventana se ha convertido en la mejor embajadora de España para la familia. "Todos los meses preparamos una comida típica, desde tortilla hasta ensaladilla o arroz negro, además de postres. También les enseño vídeos y fotos de nuestras tradiciones", relata. Da la casualidad, además, de que los padres aprendieron español en Argentina y Chile, así que siempre le preguntan por palabras o frases que ella dice.

Celebrando Halloween / Cedida

"Elisa ha sido excelente en participar y apoyar a nuestra familia. Para nosotros es lindo aprender de ella y de su perspectiva. Lo que especialmente nos impresiona es el coraje y la fortaleza que tiene para entrar en un lugar y una situación completamente nuevos y hacerlo con gusto y determinación", destaca el padre de la familia, mientras que el cariño también se desprende de las palabras de su mujer. "Una de las cosas que más me impresiona de Elisa es el respeto y aprecio que da a todas las personas que la rodean. Es una amiga fiel, con buenos deseos para los demás", destaca.

Sumando amistades

Reconoce la estudiante que fue complicado al principio hacer amigos en el instituto, ya que llegó semanas después de que hubiera comenzado el curso. "Por suerte, mi host sister va también allí y pude pasar tiempo con ella y me presentó a sus amigas. Ahora me tratan como a una más", agradece.

Con amigos, en el baile instituto / Cedida

Por otra parte, tiene relación con estudiantes de Italia, Alemania y España. "La coordinadora que cubre el área de Utah organiza una quedada todos los meses para vernos y realizar actividades divertidas como patinaje sobre hielo, caminatas o juegos de mesa. He podido conocer a gente de muchas culturas diferentes y con el grupo de españoles, también becados por la Fundación Amancio Ortega, planeamos seguir quedando una vez que regresemos", adelanta.

Un nuevo hogar lejos de casa

Sobre el instituto, poco tiene que ver con su colegio, San Vicente de Paúl, en Benavente, comenzando con los horarios. "Se empieza mucho más temprano, aunque se termina a la misma hora, y puedes elegir tus propias clases", explica.

Inglés, Costura, Cocina, Historia de Estados Unidos, Astronomía, Bailes de salón —una de sus asignaturas favoritas— o matemáticas, son algunas de sus asignaturas, a las que hay que añadir "Early childhood education", una clase en la que se trabaja como profesor con niños de preescolar.

Asegura que estudiando mucho menos que en España es más sencillo sacar un 10. "Las clases son mucho más prácticas" valora.

Sin miedo a expresarse en inglés

Ahora que ya se aproxima la cuenta atrás de su estancia en Estados Unidos, señala que no ha echado demasiado de menos España en este tiempo, pero que está deseando volver para ver a su familia y amigos.

Sobre el nivel de inglés, no ha cambiado demasiado, pero la experiencia le ha servido "para acostumbrarme a hablarlo constantemente, cambiar de idioma sin pensar y no avergonzarme de decir cosas porque piense que no me van a entender", revela.

Con su familia de Utah, en el parque nacional de Yellowstone / Cedida

"Esta experiencia ha sido mucho mejor de lo que ya me imaginaba: he conocido a gente que adoro, he podido probar nuevos deportes y he tenido clases súper divertidas", enumera.

"Si alguien está dudando y no sabe si presentarse, mi consejo es que lo hagan, porque es una oportunidad que merece completamente la pena y te cambia la vida", asegura para finalizar.