Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Ayuda a domicilio en ZamoraNitratos Lagunas de Villafáfila en ZamoraPlay-off Zamora CFTráfico de migrantes cubanos en Zamora
instagramlinkedin

Educación

"Los escribidores de cartas" del CEIP Morales del Vino, galardonado en Madrid por recuperar el género epistolar

El centro educativo se alza con el premio Planes de Lectura gracias a su iniciativa que recupera el género epistolar

Visita de la directora provincial de Educación y de la directora general de Planificación, Ordenación y Equidad Educativa al CEIP Morales del Vino.

Visita de la directora provincial de Educación y de la directora general de Planificación, Ordenación y Equidad Educativa al CEIP Morales del Vino. / Cedida

B. Blanco García

B. Blanco García

Zamora

Hasta Madrid se trasladaron profesores del CEIP Morales del Vino para recoger el premio Planes de Lectura en el ámbito escolar, gracias a su proyecto "Los escribidores de cartas", con el que el alumnado ha trabajado durante este curso 2025-2026 la recuperación del género epistolar como herramienta educativa y de comunicación personal.

La fuerza educativa de las cartas premia al CEIP Morales

Profesores del CEIP Morales del Vino, en el acto de Madrid. / Cedida

A través de la propuesta, el centro fomenta la expresión escrita, la creatividad y el valor de las relaciones personales mediante el intercambio de cartas, acercando al alumnado a una forma de comunicación más pausada, reflexiva y cercana.

Noticias relacionadas y más

Esta experiencia ha puesto de manifiesto el compromiso del centro "con el fomento de la lectura y la escritura desde metodologías motivadoras e innovadoras".

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents