Educación
"Los escribidores de cartas" del CEIP Morales del Vino, galardonado en Madrid por recuperar el género epistolar
El centro educativo se alza con el premio Planes de Lectura gracias a su iniciativa que recupera el género epistolar
Hasta Madrid se trasladaron profesores del CEIP Morales del Vino para recoger el premio Planes de Lectura en el ámbito escolar, gracias a su proyecto "Los escribidores de cartas", con el que el alumnado ha trabajado durante este curso 2025-2026 la recuperación del género epistolar como herramienta educativa y de comunicación personal.
A través de la propuesta, el centro fomenta la expresión escrita, la creatividad y el valor de las relaciones personales mediante el intercambio de cartas, acercando al alumnado a una forma de comunicación más pausada, reflexiva y cercana.
Esta experiencia ha puesto de manifiesto el compromiso del centro "con el fomento de la lectura y la escritura desde metodologías motivadoras e innovadoras".
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