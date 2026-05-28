"Los escribidores de cartas" del CEIP Morales del Vino, galardonado en Madrid por recuperar el género epistolar

Hasta Madrid se trasladaron profesores del CEIP Morales del Vino para recoger el premio Planes de Lectura en el ámbito escolar, gracias a su proyecto "Los escribidores de cartas", con el que el alumnado ha trabajado durante este curso 2025-2026 la recuperación del género epistolar como herramienta educativa y de comunicación personal.

Profesores del CEIP Morales del Vino, en el acto de Madrid. / Cedida

A través de la propuesta, el centro fomenta la expresión escrita, la creatividad y el valor de las relaciones personales mediante el intercambio de cartas, acercando al alumnado a una forma de comunicación más pausada, reflexiva y cercana.

Esta experiencia ha puesto de manifiesto el compromiso del centro "con el fomento de la lectura y la escritura desde metodologías motivadoras e innovadoras".