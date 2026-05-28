El CEIP Entrevalles de San Pedro de Ceque apuesta por el teatro como herramienta educativa en su nuevo proyecto

Se ha bautizado Entrevalles Teatro y está integrado por 18 alumnos y seis profesores, aunque también se cuenta con la colaboración del ampa del colegio, así que es una actividad coordinada por toda la comunidad educativa. Con este espíritu nace el proyecto "Productores Teatrales de Colegio" desde el CEIP Entrevalles, de San Pedro de Ceque, con el objetivo de la puesta en escena de una obra de teatro y la participación con ella en distintos eventos fuera del centro.

"El grupo lo hace todo: creación o adaptación del texto, dramaturgia, decorados y escenografía, lecturas y ensayos, adaptación musical y baile, sonido y luces, cartelería y entradas", enumeran. Mientras que los alumnos de 2º a 6º de Primaria participan en todas estas acciones, los compañeros de Infantil y 1º de Primaria son miembros del coro y el cuerpo de baile.

Continuar una línea de trabajo

Esta nueva iniciativa continúa la línea de trabajo de proyectos anteriores, como las propuestas de teatro en la calle, el certamen de poesía "Para cuidar el planeta" o la participación en la Muestra de Teatro Escolar. Además, "Productores Teatrales de Colegio" está integrado en el plan de lectura del centro, "Leer Entre Valles", reconocido y premiado como el mejor en la categoría de Infantil y Primaria de Zamora.

Con este proyecto, se trabajan áreas como matemáticas, con los presupuestos o la toma de medidas; lengua y literatura, a través de la creación de textos o la expresión oral; plástica con la escenografía y la cartelería; música con la banda sonora y las canciones; educación física a través de la expresión corporal y la psicomotricidad o competencia social con el trabajo en equipo.

"El objetivo es crear un programa de transmisión de valores y adquisición de competencias a través del teatro que sea útil en todas las áreas", señalan. Y a la vista está que lo han conseguido.