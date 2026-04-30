La Pizarr@
Zamora, en la fase regional de Lectura en Público
Los equipos del IES Claudio Moyano y del colegio Nuestra Señora de la Paz acudieron a la cita en Valladolid
Zamora tuvo representación en la fase regional del concurso de Lectura en Público, que se celebró en el Teatro Experimental Álvaro Valentín del Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid. En la categoría A, para equipos de 5º y 6º de Primaria, participó el CEIP Nuestra Señora de la Paz, de Villaralbo, mientras que en la categoría B, para alumnos de 3º de la ESO, compitió el IES Claudio Moyano.
Estos representantes zamoranos realizaron un buen papel en sus participaciones, aunque no ganaron en sus respectivas categorías. En Primaria, el equipo ganador fue el CEIP Alonso Berruguete, de Valladolid, mientras que en la categoría de la ESO, el primer puesto lo alcanzó el IES Vaguada de la Palma, de Salamanca. Además, también se distinguió con dos premios individuales a quienes mejor leyeron: Lucas Rellán, del CEIP Compostilla de Ponferrada (León), y Alejandro Miguel Rebollo, del IES Canal de Castilla, de Villamuriel de Cerrato (Palencia).
Más de 1.900 estudiantes
En esta última etapa del concurso, participaron 18 centros educativos, ganadores en sus respectivas provincias, pero en las anteriores fases más de 1.900 estudiantes de 199 centros docentes —119 de Primaria y 80 de Secundaria— habían competido en esta iniciativa.
Este curso, las fases provinciales del certamen se centraron en obras narrativas del escritor británico Roald Dahl, mientras que, en la fase autonómica, los estudiantes leyeron textos de autores de Castilla y León, con una larga lista que incluía a Gustavo Martín Garzo, Pilar Fraile, Germán Delibes, Cristina Leyva, Begoña Ruiz, Ignacio Sanz, David Fernández Sifres, Beatriz Berrocal, Pilar Lozano, José María Lebrero Vecino, Pilar Mateos, Jesús Carazo, José María Merino, Elvira Sastre, Rocío Rueda y Miguel Delibes.
Suscríbete para seguir leyendo
- Ocho años sin salir de casa: fallece un vecino con posible síndrome de Diógenes en una vivienda insalubre en Benavente
- Cómo limpiar sillas de tela sin dañarlas y dejarlas como nuevas
- Los principales acusados del caso By Alice de Zamora se declaran culpables pero eluden la prisión
- Las Edades del Hombre se despiden con entrada gratuita para los zamoranos
- Un nuevo mirador en este pueblo de Zamora permitirá disfrutar de unas vistas únicas de los Arribes del Duero
- En busca y captura un joven de 26 años de Toro por tener grandes cantidades de droga en dos viviendas
- Este pueblo de Zamora ofrece gratis en verano la gestión de su piscina y su cafetería
- La Junta de Cofradías de Zamora encarga un estudio para saber si el Museo de Semana Santa será rentable