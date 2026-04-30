Zamora, en la fase regional de Lectura en Público

Zamora tuvo representación en la fase regional del concurso de Lectura en Público, que se celebró en el Teatro Experimental Álvaro Valentín del Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid. En la categoría A, para equipos de 5º y 6º de Primaria, participó el CEIP Nuestra Señora de la Paz, de Villaralbo, mientras que en la categoría B, para alumnos de 3º de la ESO, compitió el IES Claudio Moyano.

El grupo del IES Claudio Moyano. / Cedida

Estos representantes zamoranos realizaron un buen papel en sus participaciones, aunque no ganaron en sus respectivas categorías. En Primaria, el equipo ganador fue el CEIP Alonso Berruguete, de Valladolid, mientras que en la categoría de la ESO, el primer puesto lo alcanzó el IES Vaguada de la Palma, de Salamanca. Además, también se distinguió con dos premios individuales a quienes mejor leyeron: Lucas Rellán, del CEIP Compostilla de Ponferrada (León), y Alejandro Miguel Rebollo, del IES Canal de Castilla, de Villamuriel de Cerrato (Palencia).

Más de 1.900 estudiantes

En esta última etapa del concurso, participaron 18 centros educativos, ganadores en sus respectivas provincias, pero en las anteriores fases más de 1.900 estudiantes de 199 centros docentes —119 de Primaria y 80 de Secundaria— habían competido en esta iniciativa.

Este curso, las fases provinciales del certamen se centraron en obras narrativas del escritor británico Roald Dahl, mientras que, en la fase autonómica, los estudiantes leyeron textos de autores de Castilla y León, con una larga lista que incluía a Gustavo Martín Garzo, Pilar Fraile, Germán Delibes, Cristina Leyva, Begoña Ruiz, Ignacio Sanz, David Fernández Sifres, Beatriz Berrocal, Pilar Lozano, José María Lebrero Vecino, Pilar Mateos, Jesús Carazo, José María Merino, Elvira Sastre, Rocío Rueda y Miguel Delibes.