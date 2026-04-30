Zamora apuesta por la Formación Profesional: alta empleabilidad y oferta adaptada al tejido productivo

La Jornada de Puertas Abiertas de Formación Profesional sirvió, un año más, para que los estudiantes de 4º de la ESO, Bachillerato y FP de grado básico conocieran de primera mano la amplia oferta de FP en los centros educativos de la provincia.

En grupos programados, acudieron a la decena de institutos de la capital (CIFP Ciudad de Zamora, Claudio Moyano, Universidad Laboral, María de Molina, La Vaguada, Alfonso IX, Río Duero, Escuela de Arte y Superior de Diseño de Zamora, Centro Menesiano y Fundación Trilema), a los IES de Benavente Los Salados, León Felipe y Los Sauces, el IES González Allende de Toro y el IES Valverde de Lucerna de Puebla de Sanabria.

Fernando Prada se interesa por uno de los aparatos adaptados con los que trabajan los alumnos. / B. B.

En la capital, el delegado de la Junta de Castilla y León, Fernando Prada, junto con la directora provincial de Educación, María Teresa Pérez, visitaron el CIFP Ciudad de Zamora, donde descubrieron las últimas tecnologías con las que trabajan los alumnos de Gestión de Alojamientos Turísticos, Atención a Personas en Situación de Dependencia, Integración Social o Actividades Domésticas y Limpieza de Edificios, entre otros.

Últimas tecnologías al servicio de la educación

Una sala inmersiva con grandes pantallas para compartir prácticas y trabajar de manera colaborativa o una vivienda totalmente domotizada, con cocina, baño y dormitorio llenos de facilidades para ayudar a la funcionalidad de actividades diarias a gente dependiente, desde levantarse de la cama hasta alcanzar la vajilla guardada en el armario, son ya instalaciones con las que trabajan los alumnos del CIFP Ciudad de Zamora.

La cocina domotizada que está en un aula del CIFP Ciudad de Zamora. / B. B.

Gracias a todas estas tecnologías y a una formación acorde con los nuevos tiempos, Prada aseguró que la inserción laboral se fortalece en Zamora. Los últimos datos señalan que el número de alumnos ha crecido en el último curso un 2,4%, superando los 2.600 estudiantes.

Además, el 87,4% de los titulados encuentran empleo antes de un año al finalizar sus estudios, mientras que el 86,6% desarrolla su actividad profesional en la propia provincia y casi el 94% permanece trabajando en Castilla y León.

Una apuesta segura

Unos datos que "refuerzan el papel de la Formación Profesional como herramienta de arraigo y fijación de población", subrayó Fernando Prada, quien insistió en seguir apostando por esta formación, "que es una línea educativa de éxito".

La directora del CIFP Ciudad de Zamora, Inmaculada Gallego (izquierda), explica el uso de una de las pantallas del aula inmersiva. / B. B.

Zamora cuenta con una oferta de FP de 17 familias profesionales, 78 ciclos formativos, catorce de formación básica, treinta de grado medio y 34 de grado superior.

Cursos de especialización

"Además, desde 2023 se han implantado cursos de especialización, como el de Panadería y Bollería Industrial en el CIFP Ciudad de Zamora, que se han ido extendiendo a otros centros, como el de Restauración, Reparación y Mantenimiento de Vehículos Históricos y Clásicos.

"Se trata de una oferta muy diversa y adaptada al tejido productivo de la provincia en el ámbito de la industria, los servicios sociales, la sanidad o la agricultura", enumeró Prada, quien finalizó subrayando que la Formación Profesional en Castilla y León y en Zamora "se encuentra en su mejor momento", con una oferta variada y destacados datos de empleabilidad que aseguran un buen futuro profesional.