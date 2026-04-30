Satélites 'made in Zamora': la provincia competirá en la final nacional del Desafío CanSat gracias al proyecto PlastiCanSat del IES Maestro Haedo

Un proyecto original en su planteamiento de la misión secundaria, además de un despegue y aterrizaje sin incidencias, ha llevado al equipo del IES Maestro Haedo a ganar la fase regional del Desafío CanSat, el concurso escolar puesto en marcha por la Agencia Espacial Europea que reta a los alumnos a construir un pequeño satélite del tamaño de una lata de refresco y que pueda recoger datos de la atmósfera durante su descenso.

Las pruebas se celebraron en la localidad palentina de Herrera de Pisuerga, donde se presentaron centros de toda la comunidad.

Rumbo a Badajoz

El jurado decidió que fuera Zamora, con el proyecto PlastiCanSat, la representante de Castilla y León para la final nacional, que tendrá lugar en la base aérea de Talavera la Real, de Badajoz, los próximos días 12 y 13 de mayo.

Los alumnos del IES Maestro Haedo, durante varios momentos de la jornada de la fase regional del concurso CanSat, en Herrera de Pisuerga. | cedidas

Para la profesora Alicia Sampedro, mentora del proyecto, su equipo iba con una propuesta "muy completa, porque tanto el diseño, el proyecto científico, la misión primaria y la difusión estaban bastante bien preparadas".

A eso hay que añadir la originalidad de la misión secundaria, centrada en la detección de microplásticos en el aire. "Es un tema que está de mucha actualidad, por los problemas que acarrea tanto para la salud como para la contaminación. Además, podría tener una aplicación real, ya que ha sido posible gracias a la colaboración con la Fundación Hombre y Territorio, quienes están valorando poder darle utilidad a la propuesta", asegura la profesora del IES Maestro Haedo.

Un lanzamiento directo a la fase nacional

Reconoce que en la fase regional en Palencia hubo muchos nervios, pero no solo por parte de los alumnos, sino también de los propios profesores. Además, la jornada fue muy intensa y hasta las cuatro de la tarde no finalizaron todas las pruebas y se pudieron relajar para comer algo. Pero todos esos nervios merecieron la pena una vez que se supo el resultado.

Trabajo por delante

Conscientes de que tienen pocas semanas antes de acudir al certamen nacional, están inmersos en continuar con la campaña de difusión y financiación para el viaje a Badajoz, al que acudirá el grupo ganador y los compañeros que presentaron otra propuesta. "También tenemos que ensayar la presentación más para ganar confianza y volver a hacer las pruebas para comprobar que todo funciona, además de pulir un par de detalles".

A todo ello, se suma el envío de un nuevo informe a la organización con los datos recabados en Palencia.

Un lanzamiento directo a la fase nacional

Fue hace dos ediciones cuando otro equipo del IES Maestro Haedo —con los mismos profesores: Alicia Sampedro, David Santamaría y Marta García— también llegó a la final nacional, que se celebró en la base aérea de Alcantarilla (Murcia). En aquella ocasión, lograron el premio al Mejor Logro Técnico. "Eso nos aporta un mayor experiencia, porque está todo muy bien organizado y controlas ya mejor los tiempos y cómo va a ir funcionando la jornada. En ese sentido, saber a qué nos enfrentamos, nos va a ayudar", confía Sampedro, aunque reconoce que, en 2024, "había mucho nivel" entre los 17 participantes, cada uno representando a una comunidad autónoma.

Por eso confiesa que solo el hecho de poder ir a Badajoz ya es todo un éxito para ellos. "En Murcia nos llevamos premio, pero aquí, en principio, lo único que esperamos es disfrutar y vivir la experiencia", desea.

Ahora solo queda rematar algunos detalles del proyecto y cruzar los dedos para que la final nacional de CanSat de este año deje un buen sabor de boca a los zamoranos.