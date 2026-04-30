Investigación y excelencia zamorana: el IES Los Sauces de Benavente destaca en las jornadas universitarias de Castilla y León

Los alumnos del Bachillerato de Investigación y Excelencia (BIE) del IES Los Sauces de Benavente destacaron en su participación dentro de las XII Jornadas de Investigadoras de Castilla y León.

Con cuatro pósters científicos llegó el grupo a la Facultad de Ciencias Biológicas y Ambientales de la Universidad de León, donde se desarrollaron estas jornadas y demostró su enorme nivel más allá del aula en un encuentro de referencia organizado por las cuatro universidad públicas de Castilla y León —Salamanca, Burgos, Valladolid y León— que tienen el objetivo de visibilizar y apoyar la labor investigadora de las mujeres en distintos ámbitos científicos.

Proyectos del curso

Los trabajos presentados por los alumnos de IES Los Sauces estaban elaborados a partir de proyectos que habían ido desarrollando durante este curso 2025-2026. Su participación no solo destacó por la calidad y variedad de las propuestas expuestas, sino también por los excelentes resultados obtenidos. Hugo García Ballesteros con su proyecto de divulgación científica, consiguió el primer premio de los pósteres científicos del BIE, mientras que sus compañeros Álvaro Gil Colinas y Lucía Maniega Martínez lograron otro primer puesto adiciona de los pósteres científicos por su investigación en microbiología.

La propuesta de Hugo García se centró en la divulgación científica mediante el diseño y construcción de una estación meteorológica en diferentes niveles de la ESO. "Se trata de un proyecto con una marcada dimensión educativa, tecnológica y ambiental, en el que se integran sensores, programación, análisis de datos y estrategias de divulgación para acercar la meteorología al alumnado de Secundaria de una forma práctica y motivadora", explica.

Hugo García Ballesteros, con su estación meteorológica entre las manos. / Cedida

Por su parte, el trabajo conjunto de Lucía Maniega y Álvaro Gil, bajo el título "Tipificación, perfil de virulencia y perfil de resistencia a antibióticos aislados de steptococcus suis de explotaciones porcinas españolas" era una investigación en colaboración con la Universidad de León, vinculada al campo de gran relevancia en microbiología veterinaria. "El proyecto analiza distintos aislados bacterianos y estudia tanto sus factores de virulencia como su comportamiento frente a varios antibióticos, dentro de una línea científica de clara actualidad", resumen.

Proyecto de agricultura

Otros alumnos del instituto benaventano, como Victoria Cachón Vara y Ángela Gallego Prieto, presentaron el póster "Fotogrametría y agricultura de precisión", propuesta orientada al uso de drones, sensores y herramientas digitales aplicadas al análisis de cultivos y al estudio de parcelas agrícolas. "Este proyecto pone de relieve la conexión entre ciencia, tecnología y sostenibilidad en un sector tan importante para el entorno como es el agrícola", apuntan.

La participación del IES Los Sauces en este encuentro científico se completó con el póster "Cultivo y criopreservación de células mesenquimales de tejido adiposo", una investigación de Celia Trigo Andrés y Úrsula Barrero Fernández centrada en el ámbito de la biología celular y la medicina regenerativa, haciendo énfasis en la estandarización de protocolos de cultivo, expansión y conservación de células con potencial aplicación biomédica.

"Los trabajos presentados reflejan a la perfección el espíritu del programa BIE: investigación real, colaboración con la universidad, innovación y formación científica de alto nivel desde Bachillerato", valoran desde el IES Los Sauces, donde se destaca que su presencia en este tipo de jornadas "supone un nuevo reconocimiento al trabajo serio, constante y ambicioso que se desarrolla en el Bachillerato de Investigación y Excelencia, un programa que acerca al alumnado a la investigación universitaria y le permite participar en experiencias científicas reales de gran nivel".