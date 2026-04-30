La Pizarr@
Fundación Secretariado Gitano premia la inclusión educativa en la provincia de Zamora
La organización destaca "su colaboración en el desarrollo de programas de inclusión y éxito educativo"
La conmemoración del Día del Pueblo Gitano, celebrado este mes, sirvió para poner en valor la trayectoria, la cultura y la contribución del pueblo gitano a la sociedad. Organizado por la Fundación Secretariado Gitano, en el acto se hizo entrega de un reconocimiento especial a la Dirección Provincial de Educación "por su colaboración en el desarrollo de programas de inclusión y éxito educativo".
Entre estas propuesta destaca Promociona, gestionado por la propia fundación, con el objetivo de lograr que cada vez más jóvenes gitanos logren el éxito escolar en Secundaria y continúen estudiando para lograr reducir las cifras de fracaso escolar.
También está desarrollándose en Zamora el programa CaixaProinfancia, con diferentes iniciativas para seguir mejorando la situación de los niños y niñas en situación de vulnerabilidad.
Implicación de los colegios
Y todo ello no sería posible sin la implicación activa de los propios centros escolares, a los que también se rindió homenaje en este acto, destacando el compromiso de colegios como La Hispanidad, Alejandro Casona, Jacinto Benavente y Juan XXIII.
A ellos se une el CEPA Viriato, encargado de la educación y formación de personas adultas en diferentes ámbitos para allanar el terreno en su objetivo de una oportunidad profesional.
Estos reconocimientos ponen de manifiesto la importancia del trabajo conjunto entre instituciones y centros educativos para favorecer la igualdad de oportunidades, la inclusión y la mejora del éxito escolar del alumnado gitano.
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