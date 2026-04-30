Fundación Secretariado Gitano premia la inclusión educativa en la provincia de Zamora

La conmemoración del Día del Pueblo Gitano, celebrado este mes, sirvió para poner en valor la trayectoria, la cultura y la contribución del pueblo gitano a la sociedad. Organizado por la Fundación Secretariado Gitano, en el acto se hizo entrega de un reconocimiento especial a la Dirección Provincial de Educación "por su colaboración en el desarrollo de programas de inclusión y éxito educativo".

Entre estas propuesta destaca Promociona, gestionado por la propia fundación, con el objetivo de lograr que cada vez más jóvenes gitanos logren el éxito escolar en Secundaria y continúen estudiando para lograr reducir las cifras de fracaso escolar.

También está desarrollándose en Zamora el programa CaixaProinfancia, con diferentes iniciativas para seguir mejorando la situación de los niños y niñas en situación de vulnerabilidad.

Implicación de los colegios

Y todo ello no sería posible sin la implicación activa de los propios centros escolares, a los que también se rindió homenaje en este acto, destacando el compromiso de colegios como La Hispanidad, Alejandro Casona, Jacinto Benavente y Juan XXIII.

A ellos se une el CEPA Viriato, encargado de la educación y formación de personas adultas en diferentes ámbitos para allanar el terreno en su objetivo de una oportunidad profesional.

Estos reconocimientos ponen de manifiesto la importancia del trabajo conjunto entre instituciones y centros educativos para favorecer la igualdad de oportunidades, la inclusión y la mejora del éxito escolar del alumnado gitano.