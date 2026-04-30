El éxito del 'Laboratorio EsperanZa' impulsa un nuevo modelo didáctico para el arte sacro

Con 28 exposiciones a sus espaldas, cuando la Fundación Edades del Hombre decidió volver a programar una muestra en Zamora —tras el éxito de la primera en 2001—, se le dio una especial importancia a su faceta educativa. Así fue como se forjó el proyecto "Laboratorio EsperanZa", un proyecto escolar y familiar en la iglesia del Carmen de San Isidoro por el que han pasado numerosos grupos de escolares con los que se ha trabajado el arte sacro desde otras perspectivas y de una manera amena, permitiendo que los participantes aprendan a mirar con otros ojos la exposición "EsperanZa" que alberga la Catedral y San Cipriano y que cierra sus puertas este domingo, 3 de mayo.

La propuesta está comandada por Juan Carlos López, con el objetivo de mejorar la experiencia que se había puesto en marcha en la anterior edición de Santiago de Compostela, que había sido como una especie de ensayo general, con tan solo cuatro tableros. "Planteamos al secretario general de la fundación la posibilidad de dedicar un espacio propio y exclusivo para los estudiantes y las familias, que pudiera ser llamativo para todos, con una propuesta que tradujese el itinerario ordinario de la exposición", recuerda.

La visión didáctica de la última exposición de Edades del Hombre

La idea estaba clara, pero también la forma de llevarla a cabo. "Era necesario ese esfuerzo para hacer atractivo y comprensivo todo lo que es el mensaje del arte que aporta la exposición matriz y que, además, se consiguiera una razón académica para visitarla", resume López. De esta manera, "Laboratorio EsperanZa" se centra en los tres momentos de la exposición: pasión, resurrección y misión, "pero con un lenguaje que los chavales puedan entender y que, además, se pueda aprovechar el arte para, de alguna forma, potenciar ese discurso", explica.

La visión didáctica de la última exposición de Edades del Hombre

Para ello, se han seleccionado algunas de las piezas más significativas de "EsperanZa" con el objetivo de trabajar con ellas y poder comprender mejor esta muestra. Y, además, de una manera diferente a cómo se entiende este tipo de arte, ya que los recursos utilizados se pueden tocar y manipular "para que puedan entrar en diálogo con él y se puedan llevar el mensaje", indica. Restos de una cayuco que llegó a la isla de El Hierro, el patín de Ignacio Echeverría, la imagen de un Cristo resucitado creado a través de inteligencia artificial, figuras de Lego, rompecabezas, reproducciones a escala de edificios o juegos de mesa son algunos de los elementos que los estudiantes se han encontrado y con los que han trabajado en diferentes actividades propuestas desde una perspectiva siempre didáctica y con un cuaderno de bitácora como guía para su paso por la exposición central.

La visión didáctica de la última exposición de Edades del Hombre

La propuesta está pensada para alumnos desde 3º de Primaria hasta 4º de la ESO, pero también han podido disfrutar otras edades en las visitas que han realizado con su familias, compartiendo juegos y dinámicas basados, además, tanto en la construcción como en la pintura y en la escultura, siempre con la misión de crear "espacios de trascendencia que invitan al encuentro con uno mismo".

La visión didáctica de la última exposición de Edades del Hombre

Desde la organización se afirma que esta propuesta ha resultado todo un éxito. "La demanda, al final, ha sido mucho más alta que la oferta y hay algunos grupos de colegios que no han podido acudir", lamenta López, quien destaca que se trata de una actividad "pionera" en la trayectoria de la Fundación Edades del Hombre. "Creo que, a partir de ahora, van a incorporar a su propuesta artística de próximas ediciones esta opción de espacio didáctico", vaticina.

En este sentido, también adelanta Juan Carlos López que la experiencia de "Laboratorio EsperanZa" les ha permitido plantearse "en que es necesario, localmente, generar un espacio que nos permita interpretar el patrimonio zamorano de una manera didáctica, para que los más pequeños se puedan acercar al arte de otra manera".