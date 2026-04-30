Descubren en Camarzana de Tera los dibujos inéditos de Miguel Delibes para 'El Camino'

Daniel, el Mochuelo, Roque, el Moñigo, Germán, el Tiñoso, Quino, el Manco, las Guindillas y don José el cura protagonizan la exposición "Miguel Delibes ilustrador. Los dibujos de "El Camino"", una muestra de la Fundación Miguel Delibes que en estas semanas se puede ver en los pasillos del IES Los Valles, de Camarzana de Tera.

La exposición cuenta con una veintena de dibujos realizados por el propio autor para una edición norteamericana de su novela, que se publicó en 1960, al que se añade una ilustración más para la edición de la obra publicada en Londres tres años después.

Con aire "naif"

Los dibujos de "El camino" se caracterizan por un trazo limpio y seguro, con un aire "naif" que se acomoda "perfectamente con el contenido de una novela que tiene como protagonista a un niño, Daniel, el Mochuelo, que recuerda experiencias, juegos y travesuras con sus amigos de infancia", se describe en la muestra.

Un grupo de alumnos, con su profesor, visita la exposición en el instituto. | cedida

Puede que sorprenda esta faceta artística de Delibes, pero los alumnos de este instituto aprendieron con esta exposición que uno de los trabajos del autor vallisoletano fue el de caricaturista en el diario El Norte de Castilla. Aunque mostrar esa cualidad del escritor es el objetivo principal de esta muestra, a cada uno de los dibujos que Miguel Delibes hizo para "El camino" le acompaña, en esta muestra, el pasaje de la novela al que hace referencia.

Visita al Castro de las Labradas

El centro ha aprovechado esta serie de ilustraciones para trabajar la figura de Delibes, esencialmente con alumnos de 4º de la ESO y Bachillerato, con excursiones tan curiosas como la visita al Castro de las Labradas, ya que uno de los libros menos conocidos de Delibes, "El tesoro", está ambientado en esta zona, cercana, además, a Camarzana de Tera, y, además, uno de sus hijos, Germán Delibes, arqueólogo, estuvo trabajando allí.

Detalle de uno de los dibujos creados por Miguel Delibes para «El camino». | cedida

Se ha aprovechado también para analizar el discurso de ingreso en la RAE del autor, donde trató temas como la despoblación o la contaminación, temas con los que estos alumnos del medio rural se pueden sentir especialmente implicados.

Visita de Germán Delibes Caballero

Además de las actividades complementarias organizadas por el propio instituto, también se dio la bienvenida a Germán Delibes Caballero, nieto del escritor y maestro de Primaria, quien colabora desde hace años con la Consejería de Educación y la propia Fundación Miguel Delibes, aportando a la estudiantes en sus charlas una visión cercana y, muchas veces, sorprendente, del novelista vallisoletano.

Con "El camino" y otras obras analizadas por los alumnos se ha conseguido un acercamiento especial con un autor muy vinculado al mundo rural, firme defensor de la forma de vida de los pueblos de Castilla y León.