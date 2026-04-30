Más de una década de teatro escolar en Zamora consolida su éxito con una nueva edición

El colegio Medalla Milagrosa, con la obra "¡Qué solo me dejas!", de Antonio Paso y Emilio Sáez, fue el encargado de inaugurar una nueva edición de la Muestra Provincial de Teatro Escolar, organizado por la Dirección Provincial de Educación. Se trata de una actividad enmarcada en el Plan de Lectura Provincial.

Las representaciones teatrales se alargarán hasta el próximo 29 de mayo y contarán con la participación de grupos integrados por alumnado de trece centros educativos de la provincia. Las funciones se celebrarán en cinco espacios escénicos de la ciudad de Zamora para escolares de todas las edades, desde Educación Infantil hasta Bachillerato.

Un certamen consolidado

"La muestra continúa consolidando su trayectoria duplicando el número de participantes desde la primera edición, lo que pone de relieve la implicación del profesorado en el uso del teatro y las artes escénicas como recurso pedagógico", se valora desde la Dirección Provincial de Educación. Esta nueva edición, la décimo tercera, "sirve como una herramienta eficaz para fomentar la lectura y el desarrollo competencial en las diferentes áreas del currículo", destacan.

El grupo del colegio Medalla Milagrosa, durante su actuación. / Cedida

Este año vuelven a participar centros educativos de toda la provincia, que pondrán en escena distintas obras teatrales de su elección, con diferentes temáticas, ya que las propuestas abordan cuestiones tan diversas como la convivencia, la igualdad, el acoso escolar, la imaginación o el valor de la educación, mediante adaptaciones de textos clásicos, creaciones contemporáneas y propuestas originales.

Lista de participantes

Los centros participantes en esta muestra son, además de la Medalla Milagrosa, los colegios Nuestra Señora del Rocío, Virgen del Castillo, Entrevalles, Gonzalo de Berceo, Jacinto Benavente, CRA Valle de Valverde, la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Zamora y los institutos Claudio Moyano, Fuentesaúco, González Allende y Poeta Claudio Rodríguez, así como el grupo de trabajo "Teatreras", formado por profesoras del grupo de trabajo del CFIE de Zamora.

De este modo, la Consejería de Educación, a través de la Dirección Provincial, "mantiene su compromiso con el impulso de iniciativas que promueven la lectura, la expresión artística y la educación en valores desde un enfoque transversal", enumeran.

La Muestra Provincial de Teatro Escolar, con más de una década de trayectoria, subraya el "papel clave" de la cultura como motor de desarrollo del alumnado.

Coros escolares en el Ramos

No será la única propuesta que aúna cultura y educación en este mes de mayo, puesto que se vuelve a convocar, tras el éxito de la primera edición en el pasado curso, el Festival Provincial de Coros y Grupos Musicales Escolares, que se celebrará los días 19 y 20 de mayo de 2026 en el Teatro Ramos Carrión, con la participación de catorce centros educativos de la provincia.

El festival tiene como objetivo "fomentar la educación musical, la creatividad y el trabajo cooperativo entre el alumnado", se detalla.

Variedad de actuaciones

Durante las dos jornadas, los distintos coros y agrupaciones interpretarán un repertorio variado que combina música tradicional, popular, contemporánea y adaptaciones de clásicos, mostrando el talento y la dedicación de los estudiantes y docentes. Entre las piezas destacan "La Bella y la Bestia", "Imagine", "We will rock you", "Yesterday", "New York, New York", "Superestrella", "The final countdown" o "Ni tú ni nadie".

La música escolar, impartida por profesorado especializado," es un recurso pedagógico fundamental que refuerza la memoria, la concentración y la autoestima del alumnado, además de potenciar la cooperación y la convivencia" se detalla.

Los centros participantes en esta edición son Nuestra Señora del Rocío, Santísima Trinidad, el centro de educación especial Virgen del Castillo, Alejandro Casona, Arias Gonzalo, Buenos Aires, El Pinar, Los Salados, CEPA Viriato, CRA Vía de la Plata, la Escuela de Arte y Superior de Diseño y los IES Maestro Haedo, Universidad Laboral y Fuentesaúco.