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Zamora se adelanta al eclipse solar de agosto: los mejores expertos nacionales pasan por el IES María de Molina

El instituto celebra la cuarta edición del Taller de Divulgación Científica Francisco Morán Samaniego con alumnos de Bachillerato

Actividades del Taller de Divulgación Científica Francisco Morán Samaniego. | Alba prieto

Actividades del Taller de Divulgación Científica Francisco Morán Samaniego. | Alba prieto

B. Blanco García

B. Blanco García

El eclipse solar total del próximo 12 de agosto sirvió de inspiración para las actividades programadas en la cuarta edición del Taller de Divulgación Científica Francisco Morán Samaniego, en el IES María de Molina.

"Tenemos la suerte de que podremos disfrutar de este fenómeno en Castilla y León, y, especialmente, en Zamora, por eso nos hemos centrado en conceptos que tienen que ver con el propio eclipse, como el sol, la luna o la gravitación", resume la profesora Patricia de Pedro Gestoso, organizadora de este taller.

De esta manera, cada uno de los stands de estas jornadas estaban dedicados a diferentes aspectos como la influencia del sol en los eclipses, los distintos tipos que existen, la importancia que han tenido a lo largo de la historia, el problema de la contaminación lumínica, las aplicaciones móviles más útiles para poder disfrutar de este fenómeno y los cuidados que hay que tener durante su observación, además de paneles y carteles informativos, maquetas y hasta un telescopio de Galileo.

Recursos del Instituto Geográfico Nacional

Especialmente interesantes para llevar a cabo todas estas propuesta fueron los recursos que ofrece el Instituto Geográfico Nacional, desde libros hasta material digitalizado gratuito sobre eclipses en particular y cosmología y astrología en general.

"Ofrecen mucho material gráfico y sobre investigaciones, además para diferentes niveles educativos", destaca la profesora.

El IES María de Molina se adelanta al eclipse de agosto

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Como en su día se trató en profundidad la figura de Francisco Morán Samaniego, que da nombre a esta jornada de divulgación científica, este año se quiso destacar otra personalidad vinculada a la meteorología, como Arturo Duperier Vallesa, físico español, compañero de Morán Samaniego en la Aemet, con gran relevancia en el campo de la radiación cósmica.

Los alumnos de Bachillerato, protagonistas

Las actividades han sido desarrolladas por los alumnos de Bachillerato y ellos mismos fueron los encargados de transmitir todo lo aprendido y enseñar los diferentes experimentos a los compañeros y profesores que se acercaron durante toda la jornada al hall del IES María de Molina.

También se contó —como en ediciones anteriores— con invitados especiales a este evento científico. Fue el caso de Benjamín Alonso, profesor de la Universidad de Salamanca que no suele perderse esta cita científica, y del astrofísico Javier Domínguez Rodríguez, director del observatorio astronómico de Sobradillo de Palomares.

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El IES María de Molina se adelanta al eclipse de agosto

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Patricia de Pedro Gestoso no solo agradece la visita de estos dos invitados, sino también la colaboración de todos los compañeros que, un año más, han hecho posible que este taller de divulgación sea un éxito. Desde Alejandro Méndez Frades, que dota de material al instituto desde la Aemet, hasta los científicos invitados, pasando por los compañeros del departamento de Tecnología, siempre dispuestos a echar una mano y todos los alumnos y profesores que pasaron un rato disfrutando y aprendiendo sobre eclipses.

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