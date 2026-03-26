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La Liga Debate: Zamora ya tiene a sus representantes para la fase autonómica del concurso de oratoria

Las pruebas locales se celebraron en el CFIE de Zamora

Equipo del IES Maestro Haedo.

Equipo del IES Maestro Haedo. / Cedida

B. Blanco García

B. Blanco García

Zamora ya tiene representantes para participar en la fase autonómica de la Liga Debate, un concurso donde los mejores argumentos marcan la diferencia.

A la fase provincial, se presentaron un total de cinco centros educativos: IES León Felipe de Benavente, IES Arribes de Sayago de Bermillo y los ubicados en la capital, como son el IES Claudio Moyano, el colegio Corazón de María e IES Maestro Haedo.

Zamora ya tiene sus representantes para la Liga Debate regional

Un momento de la prueba provincial de la Liga Debate, en el CFIE de Zamora. / Cedida

Precisamente, estos dos últimos serán los representantes zamoranos en las categorías de 1º de Bachillerato y 3º y 4º de Secundaria, respectivamente.

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