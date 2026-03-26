La Liga Debate: Zamora ya tiene a sus representantes para la fase autonómica del concurso de oratoria

Zamora ya tiene representantes para participar en la fase autonómica de la Liga Debate, un concurso donde los mejores argumentos marcan la diferencia.

A la fase provincial, se presentaron un total de cinco centros educativos: IES León Felipe de Benavente, IES Arribes de Sayago de Bermillo y los ubicados en la capital, como son el IES Claudio Moyano, el colegio Corazón de María e IES Maestro Haedo.

Un momento de la prueba provincial de la Liga Debate, en el CFIE de Zamora. / Cedida

Precisamente, estos dos últimos serán los representantes zamoranos en las categorías de 1º de Bachillerato y 3º y 4º de Secundaria, respectivamente.

Tendrán que posicionarse ante temáticas como "¿Estamos condenados a vivir un futuro peor que el de nuestros padres en vez de llevar una vida mejor?" y "¿Las redes sociales reflejan mejor las ideas y tendencias sociales que el parlamento?".