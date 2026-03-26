Estudiantes de Zamora exploran el futuro de la ingeniería con materiales sostenibles

Doctorandos de la Escuela Politécnica Superior de Zamora compartieron las investigaciones en las que están trabajando actualmente, dentro de las II Jornadas de Ciencia e Ingeniería de Materiales de la Escuela Politécnica Superior de Zamora, que se celebraron en el salón de actos del Campus Viriato.

"Materiales bioinspirados a partir de la fibra de carbono" fue la propuesta de Jorge Bautista, que trabaja con materiales compuestos que se fijan en la eficiencia de elementos naturales como pueda ser el hueso, la tela de araña o el nácar, en busca de soluciones innovadoras. Con estas características de resistencia se van fabricando rollos de ese material inspirado en la naturaleza para arrancar con los ensayos con el objetivo de comprobar aspectos como la tracción y otras propiedades mecánicas, continuando con pruebas de laminado y consolidación.

Con impresión 3D

Su compañera Victoria Santos habló a continuación de "Materiales sostenibles. Investigación y el futuro de la energía y la impresión 3D", como reto actual para los ingenieros, puesto que muchos de los materiales tradicionales tienen un impacto ambiental elevado. "Trabajamos en el desarrollo de nuevas soluciones que reduzcan ese impacto, tanto medioambiental, como de generación de residuos, con la creación de nuevas tecnologías energéticas", explicó.

En ese sentido, la tecnología 3D ayuda, además, a construir con variedad de materiales, pudiendo desarrollar geometrías complejas y sin apenas residuos. Uno de esos nuevos materiales son los biocomposites, materiales compuestos que combinan una matriz de plástico y un refuerzo orgánico o biológico, cuyos beneficios pasan por ser biodegradables, bastante ligeros y con una reducción de la huella de carbono.

Los tres ponentes de la charla en las jornadas de Ingeniería de Materiales. / Victor Garrido

En concreto, Santos está trabajando en el proyecto GeoBatt, que estudia cómo almacenar energía para usarla cuando sea necesaria, puesto que las renovables no son constantes y, a veces, se produce más de lo que se consume. "Este tipo de sistemas permite almacenar energía durante largos periodos de tiempo, lo que es fundamental para el uso eficiente de energías renovables", señaló la ingeniera, para quien "los materiales que se estudian hoy, construirán el mundo de mañana".

Una segunda oportunidad

Completó el encuentro con investigadores José Carlos Rebollo, para tratar el tema "Un nuevo enfoque para los residuos: las oportunidades del reciclaje mixto", donde expuso la idea de utilizar y combinar residuos para obtener un producto final útil, es decir, llegar a convertir desperdicios en nuevas materias primas. "Uno de los principales problemas de los residuos es que más de la mitad de los de las obras acaban en el vertedero", aseguró Rebollo. Y hasta el 83% de los provenientes de la construcción y demolición generados en la Unión Europea, se podrían reciclar.

Jornada sobre Ingeniería de Materiales en el Campus Viriato. / Victor Garrido

La investigación de este estudiante de la Politécnica se centra en mezclar dichos escombros con residuos generados por lo aerogeneradores para crear un nuevo material a través de la sintetización, tras dar forma al material para consolidarlos. Con ellos, se están realizando ensayos de resistencia a tracción, flexión e incluso ensayo acústico, además de ver los detalles de esa nueva estructura.

Todo un reto en el que está inmerso con su doctorado y que detalló en estas jornadas que buscan dar valor a la ingeniería de materiales.