Estudiantes alemanes y zamoranos colaboran en un proyecto Erasmus+ sobre agua y sostenibilidad en Zamora

"Agua, bosque y otros tesoros" es el proyecto Erasmus + en el que se enmarca la colaboración del IES La Vaguada con el Gymnasium Isernhagen de Hannover, con quien ya han realizado anteriores iniciativas, con viajes en una y otra dirección.

En la visita a Zamora, los estudiantes se centraron en conocer la importancia histórica del agua en esta provincia a través de visitas por lugares como las aceñas de Olivares, explicando todo lo que significó esa infraestructura en su época y la riqueza que generó en la zona, hasta conocer la importancia actual de este recurso, con la energía hidroeléctrica de fondo.

Escenario de aprendizaje ambiental

"Lo que intentamos es compaginar la observación científica con el turismo y todo relacionado con el agua", explica José Manuel García Lorenzo, el profesor de Inglés encargado de Internacionalización.

De ahí surgen diferentes actividades que los alumnos realizan durante la semana de estancia en Zamora.

Visita a los Arribes

Una de las que más sorprende es la visita a los Arribes del Duero, realizando el crucero por el río desde la localidad portuguesa de Miranda do Douro. "Además de disfrutar del paisaje, hay avistamiento de flora y fauna e incluso se analiza el agua del río al microscopio", detalla García.

Escenario de aprendizaje ambiental

La visita a la Casa del Parque del Lago de Sanabria es otra cita habitual de este programa. "Este año se ha podido hacer un taller de reciclaje de papel y también varios experimentos para analizar las aguas de diferentes manantiales de la comarca, observando su pH y pequeños organismos", indica.

No pudo faltar la visita al lago, destacando la importancia de preservar el agua dulce.

Plantación de árboles

Como todos los años, los alumnos se remangaron para una de las campañas más significativas en este programa: la plantación de árboles en Valorio para repoblar una de las zonas de este bosque urbano, detrás del campo de fútbol.

Alumnos alemanes y zamoranos asentaron noventa plantones cedidos por el Ayuntamiento de Zamora.

Escenario de aprendizaje ambiental

En esta ocasión, el programa ha contado, además de con el grupo de los estudiantes de Hannover, los del Gymnasium Johanneum, de Luneberg. Un total de 42 estudiantes alemanes que compartieron actividades con los compañeros de 2º de la ESO de segunda lengua extranjera, es decir, alemán y francés, con el College Martha Dupheyron, de Langogne.

El proyecto de estos últimos versaba sobre comercio responsable y sostenible.

El viaje a Alemania

En la visita con sus alumnos a Hannover, el grupo del profesor José Manuel García se centró en un proyecto sobre sostenibilidad, lo que les llevó a visitar el zoo de la ciudad, conociendo, además, el proyecto que el propio instituto tiene con abejas.

Escenario de aprendizaje ambiental

Aunque este proyecto Erasmus + está pensado para los estudiantes de 2º y 4º de la ESO, son muchos más los que participan en esta propuesta, como es el caso de los compañeros de departamentos como Música o Física y Química, que colaboran el algunas actividades, o los alumnos de Imagen y Sonido, encargados de documentar esta visita a través de fotografías y vídeos.

También agradece el profesor José García la implicación de otras instituciones, como es el caso del Ayuntamiento, quien, a través de las concejalías de Turismo y Urbanismo facilitan tanto las visitas culturales como la actividad de la plantación de árboles en el bosque de Valorio.

En definitiva, una iniciativa educativa que termina repercutiendo en toda la ciudad.