El "escape room" de la Jefatura de Tráfico de Zamora enseña educación vial a escolares rurales de forma divertida

El "escape room" de la Jefatura Provincial de Tráfico de Zamora "viaja" por toda la provincia para enseñar a los escolares rurales educación vial de una manera divertida.

En esta ocasión, fueron los alumnos de 6º de Primaria del colegio Nuestra Señora de Gracia, en Bermillo de Sayago, quienes participaron en este original proyecto, nacido bajo el nombre de "Combina, muévete y explora" y desarrollado para ponerse en práctica en este curso 2025-2026.

Una experiencia innovadora

"Se trata de convertir la educación vial en una experiencia innovadora, activa y motivadora", asegura Judit Castro, coordinadora provincial de Educación Vial.

Diferentes pruebas del proyecto «Combina, muévete y explora», organizado por la Jefatura Provincial de Tráfico de Zamora para el alumnado. | Cedidas

Esta vez, los estudiantes se desplazaron hasta las pistas de tráfico de Zamora para participar en el "escape room". Y no solo viajaron hasta la capital, sino que recorrieron medio mundo, ya que la propuesta de este proyecto hace que los participantes vayan en bicicleta por lugares tan diferentes como Madrid, Brujas, Ámsterdam, China o Japón.

Diferentes retos

Un recorrido sobre dos ruedas por la mitad del planeta resolviendo diferentes retos "relacionados con la movilidad segura y sostenible, la normativa ciclista, la infraestructura urbana y los accesorios obligatorios para circular correctamente", detalla Castro.

La parte lúdica de la educación vial

Cerebro y músculo son necesarios para poder superar cada una de las pruebas que componen este recorrido. De esta manera, a lo largo del itinerario, los equipos combinan resolución de enigmas con un importante componente físico.

"Mientras unos resuelven las pruebas culturales y de lógica, el resto debe pedalear en bicicletas estáticas hasta alcanzar 25 kilómetros, requisito imprescindible para abrir el criptex final y completar la misión", explica la coordinadora provincial de Educación Vial.

De diez a catorce años

El título de esta propuesta, pensada para escolares de entre diez y catorce años, hace referencia a la intermodalidad ("Combina") que está presente en todo juego; al movimiento ("muévete") que implica su desarrollo, al tratarse de un escape room; y a la investigación ("explora"), que supone buscar, descifrar y resolver las pruebas durante la hora que dura este juego que se supera en equipo.

En esta singular propuesta, además de aprender normas básicas sobre seguridad vial, "se potencia el trabajo cooperativo, la estrategia y el pensamiento crítico", enumera la responsable. Y todo se consigue a través de distintos retos culturales, donde los alumnos se acercan, en una visita ficticia, hasta el Museo del Prado, además de resolver pruebas inspiradas en los canales holandeses o desafíos basados en leyendas japonesas.

La parte lúdica de la educación vial

Con iniciativas educativas como esta, "se refuerza el compromiso con una movilidad segura, saludable y sostenible, acercando la educación vial a los estudiantes mediante metodologías activas, dinámicas y significativas", valora Castro, quien también añade que la serie de "escape rooms" que están desarrollándose desde la Jefatura Provincial de Tráfico de Zamora "cuentan con el compromiso y la implicación de los centros educativos para seguir fomentando en el alumnado hábitos responsables y una cultura de seguridad vial desde edades tempranas".