Toda la comunidad educativa de Zamora se une por esta buena razón

La educación inclusiva cobró protagonismo en la tercera edición de las Jornadas de Atención a la Diversidad, con múltiples, charlas, actividades y talleres que apostaron por una realidad donde todos tienen cabida, cada uno con sus capacidades y aportando su propio valor. Si el primer año el lema era "Juega conmigo", el pasado curso se invitaba a ponerse en la piel del otro y, en esta ocasión, el eslogan se centraba en "Inspírate: creatividad y emoción".

El colegio de educación especial Virgen del Castillo acogió la inauguración de esta semana. Niños del propio centro, acompañados por escolares de 4º de Primaria del Santísima Trinidad-Amor de Dios se encargaron de la bienvenida, hablando de la inspiración "que necesita el compañero para acercarse al alumno que presenta dificultades, el propio estudiante con necesidades específicas, las familias para no rendirse nunca o el equipo de la escuela, los docentes y todo el personal educativo para confeccionar la mejor de las respuestas", enumeraron, deseando una semana llena de actividades "donde los corazones no dejen de latir, los cerebros no paren de señalar y la motivación por nuestra escuela se multiplique".

Seguir avanzando

Por su parte, la directora provincial de Educación, María Teresa Pérez, destacó que estas jornadas servirían "para aprender, pero, sobre todo, para seguir avanzando juntos en algo tan importante como es la educación inclusiva y accesible a todos". Por ello, agradeció el interés de participación de los colegios.

"Cada centro, desde su propia realidad, va a aportar experiencias, propuestas y miradas diferentes que, de alguna forma, va a enriquecernos a todos", aseguró. "Precisamente, la inclusión se construye sumando miradas, sumando centros y sumando voluntades", añadió.

El valor de la suma de todos

Para arrancar las jornadas, el patio del colegio Virgen del Castillo se convirtió en inclusivo, con varias propuestas de juego en las que participaron todos los niños, creando una mañana de risas y diversión con carreras y bailes.

La Biblioteca Pública de Zamora acogió al día siguiente el cuentacuentos "El pájaro del alma", tras el que se hizo entrega de los premios del concurso inclusivo "¿Qué harías tú para ayudar a tu compañero en el cole?", visionando los vídeos ganadores y con el broche de oro de un desfile donde los protagonistas fueron los alumnos del colegio Virgen del Castillo, que demostraron sobradas actitudes para desenvolverse en público con mucho estilo.

Conferencia de Mar Romera

La presidenta de la Asociación Pedagógica Francesco Tonucci, Mar Romera, fue la invitada estrella a estas jornadas. Tanto para profesores —en el salón de actos del CFIE de Zamora— como para familias —en el paraninfo del IES Claudio Moyano— impartió una conferencia sobre "Inteligencia emocional y emocionante".

El valor de la suma de todos

Centrándose en su futuro profesional como futuros agentes educativos, los alumnos del CIFP Ciudad de Zamora recibieron, también en el CFIE, la charla "Sois la llave de la verdadera escuela inclusiva", a cargo de las profesoras Sandra Cordero y Belén López.

"En una escuela equitativa, la diversidad es una riqueza, no un obstáculo. Se valora y se respeta a cada estudiante por lo que es. Las barreras se eliminan adaptando los recursos y las metodologías para atender a la diversidad", aconsejaron desde su larga experiencia, añadiendo que "no se puede crear nada si uno no está motivado. Sin esa motivación, no llegará a haber aprendizaje".

Ginkana para todos

Llegaba el jueves una de las actividades más esperadas de la semana y que reúne a un mayor número de alumnos de 5º de Primaria. Se trata de la ginkana inclusiva, donde los diferentes grados de FP del CIFP Ciudad de Zamora se vuelcan para organizar pruebas, concursos y juegos adaptados para todos los participantes. Un día muy especial, donde los niños con necesidades educativas se sienten totalmente integrados en el ocio y disfrutan con sus compañeros, pudiendo participar en todas las propuestas que se desarrollan en el polideportivo del instituto.

El valor de la suma de todos

Una sensación similar a la que se vivió en el patio del IES Universidad Laboral con los talleres inclusivos en los que, además de los alumnos de varios centros, participaron entidades relacionadas con la atención a la diversidad en Zamora.

Para finalizar, todos juntos bailaron la coreografía grupal "Da tú el paso", que se convirtió en la banda sonora de estas jornadas.

Todo este programa ha sido posible, un año más, gracias a la implicación del equipo de trabajo de Atención a la Diversidad en el CFIE, que, con su esfuerzo, ofrece iniciativas y estrategias para avanzar hacia una escuela para todos.