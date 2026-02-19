Del Zangarrón de Sanzoles al folclore de Transilvania: las tradiciones de Zamora y Rumanía se dan la mano en el IES Universidad Laboral

El final del proyecto "Las Mascaradas" que se estaba trabajando con alumnos de la ESO en el IES Universidad Laboral tuvo a unos invitados de excepción: los alumnos del Colegiul National Banatean de Timisoara (Rumanía), presentes en Zamora gracias a un programa Erasmus +.

El objetivo de este trabajo era presentar una nueva perspectiva a los estudiantes que les hiciera reflexionar sobre las raíces antropológicas de estas festividades invernales.

Como es habitual, todas las materias se volcaron con el tema a desarrollar. Desde Inglés, indagando en el origen de Halloween —época en la que se puso en marcha el proyecto en el instituto— hasta MAE, donde los alumnos de 1º de la ESO recrearon máscaras con material reciclado, que formó parte de una exposición final.

Matemáticas, Física y Química

Esta tradición también inspiró en Matemáticas un juego interactivo de preguntas y respuestas, mientras que en Física y Química prepararon tintes naturales con café, pimienta o cúrcuma, como los que se utilizaban antiguamente para teñir las telas, analizando también el sonido de distintos tambores.

En Cultura Clásica, pusieron frente a frente las mascaradas de invierno con las tradiciones prerromanas.

Uno de los alumnos explica una mascarada. / Cedida

El coro de alumnos del instituto, junto con la profesora de Música, prepararon la interpretación del cántico popular zamorano "Del olor de la hierbabuena", como una manera de incorporar a su repertorio la música tradicional, para valorarla y preservarla.

Ampliar conocimientos

Por su parte, los alumnos de los apoyos CLAS (Comunicación, Lenguaje, Autonomía y Socialización) siguieron estudiando las mascaradas, añadiendo contenidos de Historia sobre Edad Media y creando su propio bestiario con la ayuda de la IA.

Incluso el Plan de Lectura del centro se nutrió de esta tradición ancestral en el provincia.

Aprendizaje inspirado en la tradición

La exposición de los trabajos finales el último día del proyecto fue compartida con los compañeros rumanos. Todos escucharon la conferencia de José Javier Sánchez, presidente de Mascaraza, y Estalisnao Hernández, tamborilero de Sanzoles, que detallaron la tradición del Zangarrón de esta localidad, donde es célebre la danza del Baile del Niño, que fue interpretada por alumnos del centro.

Bailes que traspasan fronteras

De baile también dieron buena cuenta los estudiantes extranjeros, enseñando sus danzas tradicionales y animando a los asistentes a participar con ellos.

Álvaro López, alumno de 1º de Bachillerato, contó con todo detalle la tradición de los Carucheros de Sesnández desde su propia experiencia, mostrando su pericia con las tenazas y la carraca. Tomaron después la palabra los alumnos visitantes para descubrir sus tradiciones y, a continuación, todos juntos participaron en diferentes talleres confeccionados para ese día, que incluían un escape room, escritura creativa, juegos de mesa, actividades en laboratorio, photocall e incluso un programa de radio.

Aprendizaje inspirado en la tradición

El colofón fue una serie de juegos tradicionales adaptados por los profesores de Educación Física, con propuestas tan originales como "Te pilla el zangarrón", "Las campanillas", "El cencerro" o "Protege el zangarrón".

Estas últimas actividades del proyecto "Las Mascaradas" entre alumnos rumanos y zamoranos no solo aportó conocimiento, sino que sirvió para practicar el inglés como idioma de comunicación y fomentar las relaciones de amistad entre los estudiantes de ambos países. Un broche de oro para una jornada llena de experiencias compartidas.