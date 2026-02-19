¿Ven igual la seguridad vial niños y mayores?

El colegio Las Eras de Benavente sigue aprovechando el entorno cercano al centro escolar para el aprendizaje de sus alumnos. En esta ocasión, y en colaboración con la Jefatura de Tráfico de Zamora, coordinadora del proyecto, se puso en marcha "Calles compartidas", una iniciativa en la que los estudiantes disfrutaron de una jornada con los mayores de la residencia Los Valles y usuarios de la Fundación Intras.

El objetivo era reflexionar, todos juntos, sobre cómo se vive en la calle y cómo poder mejorar la seguridad vial desde la mirada de todos estos colectivos, con diferentes edades y capacidades.

Una de las actividades de la jornada. / Cedida

La jornada comenzó con una dinámica de presentación, en la que los grupos pusieron en común todo lo que les unía, lo que favoreció un primer acercamiento, rompiendo así las barreras generacionales. Un conocimiento inicial que les ayudó a dar el segundo paso de la dinámica: ponerse en el lugar del otro.

Desde aceras estrechas hasta vehículos mal estacionados

Era la forma de detectar dificultades cotidianas del entorno urbano. La lista comenzó con la queja sobre aceras estrechas o en mal estado, para continuar con otras trabas como los problemas de visibilidad, el encontrarse a menudo con vehículos mal estacionados en la calle, las distracciones al volante o por parte de los propios peatones, la falta de autonomía de algunas personas —sin importar la edad— o sus diferentes ritmos de movilidad cuando salen a la calle.

Partcipantes en un aula del CEIP Las Eras / Cedida

A través de dinámicas participativas y debates intergeneracionales, niños y mayores compartieron una mañana de experiencias reales sobre cómo viven la calle en el día a día, identificando fortalezas y limitaciones propias de cada etapa de la vida.

Las conductas de riesgo

También reflexionaron sobre conductas de riesgo que, a menudo, pasan desapercibidas. "Este intercambio ha permitido tomar conciencia de que la ciudad no siempre está pensada para todos por igual, subrayando la necesidad de diseñar espacios urbanos más accesibles, seguros e inclusivos", destaca Judit Castro, coordinadora del proyecto desde la DGT.

Los grupos intergeneracionales, trabajando. / Cedida

Esta propuesta también sirvió para incidir en el aprendizaje que se puede obtener con actividades cooperativas que fomentan la colaboración entre generaciones, a través de la escucha activa, la empatía y el aprendizaje mutuo.

"Sin duda, una experiencia educativa y social enriquecedora que refuerza el valor del trabajo conjunto entre edades", apunta Castro.

Autoridades y profesores, tras la jornada. / Cedida

El cierre de la actividad se centró en elaborar, por grupos, propuestas concretas para mejorar la seguridad vial en Benavente, que fueron recogidas por la concejala de Educación del Ayuntamiento, Mercedes Benítez, quien estuvo presente en esta jornada junto a la alcaldesa de la ciudad, Beatriz Asensio.