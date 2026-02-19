La Universidad de Deusto y el Incibe advierten sobre los riesgos de las redes sociales y la huella digital en jóvenes

Profesores, alumnos y padres participaron en la Jornada Provincial del Plan de Seguridad y Confianza Digital, donde se plantearon dudas, conflictos, herramientas y metodologías para afrontar el reto que supone educar en las nuevas tecnologías, presentes en la sociedad actual.

Expertos como Pablo Garaizar, de la Universidad de Deusto; Carlos Puente, del Instituto de Nacional de Ciberseguridad o Luisa Bernal, miembro del equipo de la Fundación Maldita.es, subieron al escenario del Teatro Ramos Carrión para hablar a los participantes en este foro —que tuvo una vertiente muy activa, con la puesta en marcha de talleres para asimilar mejor determinados conceptos— de temas como la seguridad y responsabilidad en la sociedad digital, los objetivos de las noticias falsas y cómo detectarlas o las herramientas que ofrece el Incibe para el profesorado en este tipo de situaciones, además de la línea de ayuda 017, disponible de lunes a domingo, desde las 8.00 hasta las 23.00 horas, con asesoramiento multidisciplinar.

Jornada Provincial de Plan de Seguridad y Confianza Digital para institutos. / JOSE LUIS FERNANDEZ

De todos ellos se sacó la conclusión de la importancia de hablar en familia sobre estos temas y actuar siempre con responsabilidad.

Mesa redonda

Muy interesante resultó también la mesa redonda "Seguridad y educación", moderada por Javier Palazuelo, en la que intervinieron los dos ponentes masculinos, junto a Olga Rivera, de Orientación Educativa, Ángel Rodríguez, director del IES Fuentesaúco, y María Jesús Gallego, directora del CEIP Alejandro Casona.

Sobre el impacto de las redes sociales entre los jóvenes, Pablo Garaizar apuntó a que antes de esta época de total conexión "uno se podía equivocar y todo se quedaba en el ámbito privado, pero ahora casi tiene un impacto mundial, creándose mucha presión social. Se puede llegar a convertir en un error permanente y público, por eso hay que proporcionarles espacios libres de tecnología para poder fallar y equivocarse sin miedo a las censuras", sugirió este profesor de la Universidad de Deusto.

Por su parte, desde Incibe, Carlos Puente apuntó a que los riesgos más frecuentes tienen que ver con lo que consumen en internet y con el contacto con otras personas. "Son riesgos de contacto, de contenido, de consumo y de nuestra propia conducta, todos muy preocupantes", advirtió, señalando que las consultas que reciben en torno a los menores giran, en su mayoría, en el ámbito de la privacidad y la identidad digital. "Nuestras acciones tienen una visibilidad muy amplia y es muy difícil borrar esa huella", reconoció.

Con respecto a los jóvenes enganchados a las redes sociales, "la mayoría no es capaz de expresar lo que le está ocurriendo, pero sí que manifiesta cambios comportamentales", apuntó desde Orientación Olga Rivera, quien enumeró síntomas que van desde el insomnio hasta una bajada en el rendimiento académico o incluso malestar físico.

Problemas que preocupan a los profesores, como confirmaron los dos directores —de Primaria y Secundaria— presentes en la mesa redonda. "Muchas veces son incapaces de cuidar su seguridad en internet", indicó Ángel Rodríguez, mientras que María Jesús Gallego solicitaba una mayor vigilancia del acceso a las redes para los alumnos más pequeños.