La radio escolar impulsa la creatividad y el aprendizaje en los centros educativos de Zamora

El CFIE de Zamora quiso celebrar el Día Mundial de la Radio reuniendo a profesores de diferentes centros para poner en común cómo han incorporado este medio en sus colegios e institutos. Una forma de dar a conocer los originales proyectos que ponen en marcha cada curso, para que también sirvan de inspiración y ayuden a enriquecer los de los compañeros.

"Sobre todo, ha evolucionado el tipo de contenido que crean y la integración de la radio en los planes de centro y en las diferentes materias. Algunos, incluso, se atreven a hacer programas en directo", aplaude Gabriel Membibre, asesor de Tecnología en el CFIE y coordinador de la Jornada de Radios Escolares, que analiza cómo ha ido creciendo el uso de esta herramienta tan versátil en el aula.

Ernesto Gutiérrez, director en funciones del CRIE, explica cómo utilizan la radio. | víctor garrido

Un uso que se aprende gracias a los cursos que ofrece el CFIE. "Nosotros les enviamos a un experto cuando les llegan los equipos de radio que les enseña nociones básicas sobre cómo utilizar la mesa de mezclas y los programas más habituales. Todo eso luego lo perfeccionan y ponen en práctica con los alumnos", resume.

Desde el CFIE de Zamora siempre se ha celebrado el Día Mundial de la Radio: unos años con ficciones sonoras, otros con un podcast. "Pero este año decidimos reunirnos en persona", señala Membibre. Y la convocatoria tuvo una excelente acogida, con ejemplos de radio escolar en la provincia, en la capital, en centros de Primaria, en institutos o incluso con las propuestas del CRIE y del CEPA Viriato. Uno a uno, los participantes fueron explicando al resto de los compañeros los aparatos y programas que manejan, el espacio físico donde se ubica su radio escolar, las dificultades que han encontrado, cómo las han resuelto y los proyectos que plantean en cada curso.

Profesores asistentes a la jornada para contar su experiencia con la radio escolar. | víctor garrido

Vicente Pardo y María Isabel Chimeno fueron los encargados de inaugurar la jornada para explicar el uso que le están dando desde hace tres cursos en el centro de adultos, con distintas enseñanzas y temporalizaciones, bajo el lema de "La radio que nos une". Comenzaron con grabaciones sencillas que requerían poca edición, "porque nos interesaba más el resultado que tener un producto perfecto", argumenta el director del centro. Desde compartir experiencias hasta narrar un cuento, las grabaciones se han ido profesionalizando, llegando a representar "La venganza de don Mendo" o haciendo teatro en otros idiomas. "A los alumnos se les abre todo un mundo de creatividad", valora Pardo.

De creatividad están sobrados en el CRIE de Zamora. Su director en funciones, Ernesto Gutiérrez, explicó cómo la radio es un elemento más en todos los proyectos que desarrollan cada curso. "Hemos querido hacer una radio práctica y divertida para los alumnos", justifica. De ahí surgió "Frequency and Friends", un auténtico concurso radiofónico, tan desenfadado como entretenido para todos los que han participado en él.

Desde el IES Río Duero, los profesores Ana Isabel Ramos y Rubén Ferrero explicaron que la radio está integrada en varias asignaturas "e incluso para los alumnos de FP, ya que tenemos ciclos de Electricidad y Electrónica", apuntan. "Nos gusta que los alumnos sean los autores del guion y se encarguen de la música o de la mesa de mezclas", enumeran. Especial utilidad de la radio han encontrado con los alumnos de Diversificación. "Se les nota una gran motivación y es una manera de que se hagan responsables de su propio aprendizaje", destacan.

La radio escolar también está presente en el medio rural, como corroboró Raúl Alvarez, director de Nuestra Señora de la Paz de Villaralbo. La experiencia ha ido creciendo desde que se pusiera en marcha en el curso 2019-2020. "Queríamos dar visibilidad a nuestro trabajo y con la pandemia se convirtió en una oportunidad", recuerda. Todas las asignaturas han hecho uso del medio y, casi de manera natural, se ha enriquecido con el vídeo, pasando a denominarse RTVillapaz, donde todos los alumnos participan, lo que fomenta la inclusión, además de la mejora en la expresión. Es habitual grabar programas en otros idiomas e incluso la utilizan para realizar la evaluación de asignaturas. "No podemos vivir sin ella", finaliza.