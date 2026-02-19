Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Vacas muertas en Alta SanabriaPresencia digital de Zamora¿Cómo saber si te ha tocado mesa electoral en Zamora?Club Piragua Ciudad de ZamoraLa Pizarr@
instagramlinkedin

Es posible acercarse a la tecnología, la ingeniería y las matemáticas con las manos: el ejemplo de un colegio de Toro

Alumnos de 3º de Primaria del colegio Hospital de la Cruz en Toro participan en el proyecto "Exploradores STEM"

Los participantes de «Exploradores STEM», concentrados en sus proyectos. | Cedida

Los participantes de «Exploradores STEM», concentrados en sus proyectos. | Cedida

B. Blanco García

B. Blanco García

No hay pantallas, pero sí mucha innovación. Así es el proyecto "Exploradores STEM" en el que participa este trimestre el alumnado del CEIP Hospital de la Cruz en Toro.

A través de diferentes actividades prácticas, sin utilizar dispositivos digitales, los niños y niñas se acercan a la ciencia, la ingeniería, la tecnología y las matemáticas.

Alumnado del CEIP Hospital de la Cruz en Toro.

Alumnado del CEIP Hospital de la Cruz en Toro. / Cedida

Y todo, de una manera manipulativa, y, sobre todo, muy creativa.

Plastilina mecánica

Entre las propuestas realizadas, destaca la creación de muñecos con plastilina que, mediante cables y pilas, permiten trabajar la conectividad y los circuitos eléctricos básicos.

Una de las actividades del programa STEM.

Una de las actividades del programa STEM. / Cedida

"Este proyecto fomenta el aprendizaje activo, el trabajo en equipo y la curiosidad científica desde edades tempranas, demostrando que la innovación en el aula también puede surgir sin necesidad de tecnología digital", se destaca desde el equipo de profesores que están dentro de esta propuesta.

Para alumnos de Primaria

"Exploradores STEM" tiene como objetivo impulsar el interés del alumnado de 3º de Primaria en las disciplinas STEM, pilares fundamentales para el desarrollo de habilidades críticas en los alumnos.

Noticias relacionadas y más

Este programa, de la Fundación ASTI, está financiado al 100% por la Consejería de Economía y Hacienda y se desarrolla en colaboración con la Consejería de Educación.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mi vida en una jaula: La historia de Azucena, una zamorana condenada a un confinamiento perpetuo por una rara enfermedad
  2. Impresionantes imágenes de la crecida del Duero en La Rinconada
  3. ¿Cómo saber si te ha tocado mesa electoral en Zamora? Consúltalo aquí tus dudas
  4. Toro premia la originalidad de los participantes del desfile del Martes de Carnaval
  5. Toro se rinde al inagotable ingenio de su cantera carnavalera
  6. Estos son los ganadores del Carnaval 2026 en Zamora: carrozas y grupos
  7. El mítico futbolista Raúl González comía hoy en este restaurante de Zamora
  8. Javier Gutiérrez, ex de Vox: 'La dirección nacional del partido nos dijo que no teníamos gente válida en Zamora

La radio escolar impulsa la creatividad y el aprendizaje en los centros educativos de Zamora

¿Ven igual la seguridad vial niños y mayores?

¿Ven igual la seguridad vial niños y mayores?

Es posible acercarse a la tecnología, la ingeniería y las matemáticas con las manos: el ejemplo de un colegio de Toro

Es posible acercarse a la tecnología, la ingeniería y las matemáticas con las manos: el ejemplo de un colegio de Toro

Del Zangarrón de Sanzoles al folclore de Transilvania: las tradiciones de Zamora y Rumanía se dan la mano en el IES Universidad Laboral

Del Zangarrón de Sanzoles al folclore de Transilvania: las tradiciones de Zamora y Rumanía se dan la mano en el IES Universidad Laboral

La Universidad de Deusto y el Incibe advierten sobre los riesgos de las redes sociales y la huella digital en jóvenes

La Universidad de Deusto y el Incibe advierten sobre los riesgos de las redes sociales y la huella digital en jóvenes

¿Qué es un mediador escolar? 28 centros educativos de Zamora crean esta figura para mejorar la convivencia en las aulas

¿Qué es un mediador escolar? 28 centros educativos de Zamora crean esta figura para mejorar la convivencia en las aulas

Gran recaudación del IES La Vaguada de Zamora en su Semana Solidaria

Gran recaudación del IES La Vaguada de Zamora en su Semana Solidaria

El CFIE de Benavente forma al profesorado en inteligencia emocional: "Para educar niños felices, los adultos, tenemos que estar bien trabajados"

El CFIE de Benavente forma al profesorado en inteligencia emocional: "Para educar niños felices, los adultos, tenemos que estar bien trabajados"
Tracking Pixel Contents