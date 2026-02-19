Es posible acercarse a la tecnología, la ingeniería y las matemáticas con las manos: el ejemplo de un colegio de Toro

No hay pantallas, pero sí mucha innovación. Así es el proyecto "Exploradores STEM" en el que participa este trimestre el alumnado del CEIP Hospital de la Cruz en Toro.

A través de diferentes actividades prácticas, sin utilizar dispositivos digitales, los niños y niñas se acercan a la ciencia, la ingeniería, la tecnología y las matemáticas.

Alumnado del CEIP Hospital de la Cruz en Toro. / Cedida

Y todo, de una manera manipulativa, y, sobre todo, muy creativa.

Plastilina mecánica

Entre las propuestas realizadas, destaca la creación de muñecos con plastilina que, mediante cables y pilas, permiten trabajar la conectividad y los circuitos eléctricos básicos.

Una de las actividades del programa STEM. / Cedida

"Este proyecto fomenta el aprendizaje activo, el trabajo en equipo y la curiosidad científica desde edades tempranas, demostrando que la innovación en el aula también puede surgir sin necesidad de tecnología digital", se destaca desde el equipo de profesores que están dentro de esta propuesta.

Para alumnos de Primaria

"Exploradores STEM" tiene como objetivo impulsar el interés del alumnado de 3º de Primaria en las disciplinas STEM, pilares fundamentales para el desarrollo de habilidades críticas en los alumnos.

Este programa, de la Fundación ASTI, está financiado al 100% por la Consejería de Economía y Hacienda y se desarrolla en colaboración con la Consejería de Educación.