¿Qué es un mediador escolar? 28 centros educativos de Zamora crean esta figura para mejorar la convivencia en las aulas

La nueva edición de la Jornada de Formación del Alumnado en Mediación Escolar reunió en el IES Universidad Laboral a 28 centros escolares de toda la provincia, con 120 alumnos y 56 profesores que conforman una red de voluntarios esencial para la convivencia diaria en las aulas.

A todos ellos dio la bienvenida la directora provincial de Educación, María Teresa Pérez, quien agradeció la implicación de equipos directivos, coordinadores de convivencia y estudiantes, señalando que la convivencia "no es solo un objetivo a alcanzar, sino un camino que debemos construir entre todos" y enumerando que "la prevención, el diálogo y la educación en valores son herramientas poderosas para que nuestros centros sean más seguros, respetuosos e inclusivos", deseó.

Pautas para resolver los conflictos

"Conocer a la persona es esencial para la convivencia", comenzó apuntando Ricard Vila, quien regresaba a estas jornadas para dirigir los talleres organizados en esta edición.

Experto en prácticas restaurativas y mediación escolar, compartió con los asistentes las pautas para resolver un conflicto. "El primer paso es calmarse, para que el cerebro se coloque en otra posición y se entiendan mejor las cosas", aconsejó.

"Vuestro trabajo no es convencer, sino escuchar a las partes implicadas, que tienen que poder explicar su versión", aconsejó .

La directora provincial de Educación, María Teresa Pérez, durante su intervención. | V. G.

Y es que la escucha es una cualidad esencial para los mediadores. "Si se presta atención, los implicados llegarán a reconocer su responsabilidad, no su culpabilidad", diferenció Vila.

El mediador tiene la labor también de ayudar a que las partes hablen entre ellas y encuentren una solución que a ambas les haga sentir bien, además de desarrollar la empatía, esa capacidad de saber ponerse en el lugar del otro para entenderlo mejor, "sin juzgar, solo escuchando para comprender lo que piensan y sienten", indicó.

En disposición de ayudar

Desde su amplia experiencia, Vila aseguró que esta figura funciona muy bien en los centros educativos y describió a los mediadores como personas "que se ponen en disposición de ayudar, sabiendo que ellos no son los protagonistas, con herramientas para que el ambiente se calme y se pueda hablar, respetando unas normas mínimas".

Profesores y alumnos asistentes a las jornadas de mediación escolar. | Víctor Garrido

Desde empujones en el recreo e insultos hasta mensajes por WhatsApp o redes sociales, "pueden mediar en los conflictos propios de su generación, pero también hay determinados conflictos en los aparece la figura de un adulto, coordinador de mediación, que acompaña a los alumnos", explicó.

Junto a la buena disponibilidad, estos voluntarios necesitan una pequeña formación que se les ofreció en estas jornadas, que sirvieron también para conocerse entre ellos y compartir experiencias que les serán muy útiles en su trabajo durante el curso.